Standing ovation per Andrea Tramacere in I Believe In A Thing Called Love | video dai

Paura per Elisabetta Eneh ai Knock Out di The Voice (video) : il bluff di Cristina Scabbia dopo la Standing ovation per Crazy : Trionfo per Elisabetta Eneh ai Knock Out di The Voice nel team di Cristina Scabbia. Al primo Knock Out la rocker ha messo alla prova un quartetto di voci molto diverse, ma tutte con delle potenzialità che l'hanno colpita sin dalle audizioni al buio. Nella puntata del 19 aprile, la prima della seconda fase del talent show, la voce dei Lacuna Coil ha dovuto fare la prima scelta all'interno del suo team, eleggendo un vincitore nella sfida tra ...

Juventus-Sampdoria - Standing ovation per Buffon : All'Allianz Stadium è standing ovation per capitan Buffon. Lo stadio pieno, in occasione del match di campionato tra Juventus e Sampdoria, ha accolto tra gli applausi il numero uno della Signora, ...

Fico istituzionale con Standing ovation alla Camera aperta ai cittadini : In piedi dentro l'aula di Montecitorio, appoggiato ai banchi riservati ai sottosegretari, Roberto Fico ha l'aria soddisfatta. Guarda le sedie dei deputati occupate dai cittadini, che riempiono l'aula da lui presieduta, e forse riflette sul sogno (o l'utopia) a 5 Stelle di portare la gente comune dentro i palazzi della politica. Sono venuti in tanti questa mattina a visitare l'aula in occasione della manifestazione "Montecitorio a porte aperte". ...

Todi - il Maestro Piovani dirige 'La musica è pericolosa' - 5 minuti di Standing ovation : Una grande serata, quindi, che è sembrata essere la degna conclusione di una Stagione di Prosa memorabile, caratterizzata da numeri irripetibili, con 7 spettacoli su 7 da tutto esaurito proposti in ...

Ivrea - Nino Di Matteo : “Patto Berlusconi-mafia per 18 anni”. Standing-ovation di Di Maio e Bonafede. Poi il piano giustizia : L’applauso quando Nino Di Matteo parla della “compenetrazione tra mafia e potere” in Italia, a Ivrea, davanti alla platea dei 5 stelle, fa più rumore del solito. “Cito le sentenze, è stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”. In prima fila batte le mani il Capo politico M5s Luigi Di Maio, al suo fianco Alfonso ...

Standing ovation mondiale per Cristiano Ronaldo Video : Applaudita in tutto il mondo, da Torino a Lampedusa, da Tokio a Mosca, da Detroit a Pechino, da San Paolo a Caracas. La #rovesciata di #Cristiano Ronaldo, all'Allianz stadium di Torino, ha fatto il giro del pianeta, in diretta, in differita, on line, via social e con ogni mezzo. Un gesto tecnico apprezzato ovunque, al di la' della fede calcistica. Un'esecuzione da manuale del calcio [Video] - da far schizzare in piedi anche i più disincantati - ...

LIVE Lazio-Salisburgo - risultato in tempo reale : Standing ovation per Immobile : ... chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews LIVE Lazio-Salisburgo , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta . LIVE Lazio-...

Juve-Real - Standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo : Juve-Real, standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo Juve-Real, standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo Continua a leggere

Real Madrid - Ronaldo : “Grazie ai tifosi della Juventus”/ “Standing ovation bellissima”. Ibrahimovic punge... : Real Madrid, Ronaldo: “Grazie ai tifosi della Juventus. Standing ovation bellissima”. Ma Ibrahimovic invece lo provoca... Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Juve-Real - Standing ovation e applausi per Cristiano Ronaldo. Lui ringrazia i tifosi bianconeri : “È stato un momento incredibile, devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus, quello che hanno fatto è stato qualcosa di fantastico che non mi era mai successo nella mia carriera”. Con queste parole al sito dell’Uefa Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per la standing ovation che gli hanno riservato dopo lo splendido gol in rovesciata dell’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese è stato ancora una volta ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Standing ovation? Grazie ai tifosi della Juventus' : ' Credo sia stata una partita fantastica, abbiamo fatto tre reti contro una squadra che gioca bene - ha detto il portoghese a Premium Sport -. Sono felice di aver aiutato la squadra, è stata una ...

Gol Cristiano Ronaldo - Standing ovation del pubblico : il portoghese risponde così [FOTO E VIDEO] : 1/16 LaPresse ...

Il Real schianta la Juve 0-3 Standing ovation per Ronaldo Rovesciata incredibile : guarda : CR7 colpisce a freddo, poi firma una splendida Rovesciata (nono gol in sei gare ai bianconeri), la squadra di Allegri si sgretola. Arrotonda Marcelo. Ritorno mercoledì 11

Standing ovation per Antonio Marino : dopo X Factor la rivincita con Cristina Scabbia (video) : Standing ovation per Antonio Marino. Il cantante napoletano convince il pubblico di The Voice of Italy 2018 e i quattro giudici che si girano per lui nel corso della Blind Audition. Albano e Cristina Scabbia sono i primi coach a girarsi, seguiti da J-Ax e Renga. Antonio Marino ha una voce pazzesca e dai giudici viene classificato come particolarmente "sexy". Sulla sua pelle ci sono i tentativi nella prima edizione di X Factor Italia (2009) e ...