“Sta per scoppiare la terza guerra mondiale” Baba Vanga | le parole choc della veggente

Migranti - occupata la stazione di Briancon : “Qui perché senza alternative”. Attivisti : “Stato si prenda le sue responsabilità” : Da due notti, oltre 100 Migranti dormono nella stazione ferroviaria del comune francese di Briancon, al confine con l’Italia, occupata da un gruppo di Attivisti del gruppo Tous migrant. “Questa è l’unica risposta possibile al grosso afflusso di Migranti in arrivo” scrivono i volontari sulla loro pagina Facebook. “Servono materassi, coperte e cibo – è l’appello – Tra il rifugio solidale, la ...

Germania - arrestate 4 persone a Berlino. Die Welt : “Stavano per compiere un attentato per vendicare Anis Amri” : La polizia tedesca ha arrestato a Berlino quattro persone che stavano per compiere un attentato con dei coltelli durante la Mezza Maratona che si corre oggi, domenica 8 aprile, per le strade della capitale. A dare la notizia il quotidiano Die Welt, che spiega come i quattro siano legati agli ambienti di Anis Amri, l’autore della strage ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz del dicembre 2016. Secondo il giornale tedesco, erano pronti a ...

“Sta male”. Paura in diretta per Giò Giò. Ballando con le stelle - la puntata della “pace” tra il costumista e Ivan Zazzaroni precipita all’improvviso. A dare l’annuncio Milly Carlucci - le su condizioni : Ballando con le stelle, tensione in studio per un malore a Giovanni Ciacci. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più beniamino del pubblico e che ieri ha firmato la pace con Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e opinionista che dalla prima puntata ha preso di mira la coppia che Ciacci forma con Todaro. A dare l’annuncio in diretta televisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa di ...

“Sta male”. Isola - un altro naufrago se ne va. Doveva essere un abbandono momentaneo - (per “approfonditi controlli medici”) ma ancora non si parla di un suo rientro. È grave? La preoccupazione dei vip cresce di ora in ora : Mai edizione de L’Isola dei famosi fu più complicata di questa tredicesima. A pochi giorni dalla fine del reality ne continuano a succedere di tutti i colori. Dopo il canna-gate, le mille polemiche, le discussioni feroci, le botte (presunte) tra i naufraghi, gli abbandoni dell’ultimo minuto, i presunti favoreggiamenti della produzione dell’Isola, gli attacchi di Striscia la notizia, persino un omicidio nell’albergo dove alloggia Stefano De ...

“Stavolta è morto davvero”. Lutto nel mondo della tv. Già qualche tempo fa - per errore - era stata annunciata la sua scomparsa - ma ora a darne la conferma è la sua (numerosa) famiglia. Una notizia che rattrista moltissimo : Dopo una serie di attacchi di cuore che lo hanno costretto a vivere per diverso tempo su una sedia a rotelle, è morto. A dare la triste notizia della inaspettata scomparsa dell’attore venuto a mancare all’età di 89 anni, è la sua famiglia. Il noto attore Bill Maynard, famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo d Claude Jeremiah Greengrass nel popolare show tra il 1992 e il 2000, se ne è andato. L’attore aveva anche lavorato in famosi show ...

Justin Bieber al Saturday Night Live - l’ospite peggiore mai avuto : “Stava passando un brutto periodo” (video) : Dichiarazioni shock su Justin Bieber al Saturday Night Live, un programma comico trasmesso in America dalla NBC in seconda serata. Durante un'intervista durante il talk show Watch what happens Live di Andy Cohen, i due conduttori del Saturday Nigth Live Bill Hader e Jay Pharaoh hanno dichiarato che, nel corso degli anni, tra i tanti ospiti delle divertenti puntate del programma, colui che in assoluto ha avuto il comportamento peggiore è stato ...

Serie A - Galliani : “Stavo per portare Sarri al Milan” : “Sto iniziando una nuova vita ma il calcio resta per me una passione”. Così il neo senatore Adriano Galliani, intervenuto al telefono durante la cerimonia di consegna del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme (Pistoia) a Maurizio Sarri. “Sono stato vicinissimo a portarlo al Milan, ma con lui è stato come con una signora alla quale ti avvicini senza poi conquistarla. E’ un allenatore eccezionale, che fa giocare bene le sue ...

Biathlon - Italia terza a Oslo. Lisa Vittozzi : “Staffette ottime per noi”. Dorothea Wierer : “Contenta per il doppio zero - terzo posto vicino nella generale” : L’Italia ha conquistato un bel terzo posto con la staffetta femminile a Oslo. L’ultima prova a squadre della stagione di Coppa del Mondo 2018 di Biathlon ha sorriso alle azzurre che si confermano tra le migliori formazioni del circuito. Queste le dichiarazioni che le protagoniste hanno rilasciato alla Fis: Lisa Vittozzi: “Avevo abbastanza male al dito dopo la caduta durante un allenamento in tecnica classica della vigilia, ho ...

Pd - Martina : “Staremo all’opposizione ma guai all’Aventino. Governo M5s-Lega un pericolo per il Paese” : “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione ma guai all’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina. “Anche io penso che un Governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un ...

“Sta con la figlia di Staffelli”. Uomini e Donne - il super-gossip. L’ex corteggiatore Alessandro Basile ruba il cuore di Rebecca. A proposito? L’avete mai vista : 19 anni e un fisico pazzesco : Alessandro Basile è stato uno dei corteggiatori più amati di ”Uomini e Donne”. Aveva deciso di partecipare al programma condotto da Maria De Filippi per provare a conquistare Rossella Intellicato, ma il suo fascino, il suo essere misterioso e il suo carattere non hanno fatto breccia nel cuore della tronista che, dopo pochi mesi, ha lasciato il suo trono senza fare la scelta finale. La vita di Alessandro Basile è andata avanti ...

“Di Maio è gay. Ecco con chi sta. Bomba clamorosa sganciata sul leader dei Cinque Stelle : “Sta proprio con lui. Ma non lo dico per offenderlo” : “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”. Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che ...

“Stanno per partire”. Colpo di scena (esagerato) all’Isola dei Famosi. Hanno deciso all’ultimo di volare in Honduras e la loro presenza - è inevitabile - sarà la bomba che - forse - farà saltare tutto. Quel che sta per accadere avrà ripercussioni enormi. E i naufraghi sono ancora all’oscuro di tutto… : Isola dei Famosi, manca poco alla nuova diretta e la tensione sale. I naufraghi oramai sono stanchi, la tensione è alle stelle. Non solo in Honduras ma anche in Italia. Come ha fatto sapere il sito specializzato in programmi televisivi Anticipazioni.tv, “Sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5”, si legge sul sito. E il motivo, indovinate ...