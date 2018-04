Spunta un altro video dello studente che umilia il professore | testate e insulti

“Alessia Marcuzzi si è rifiutata categoricamente”. Isola dei Famosi - Spunta un altro retroscena. E a confessare tutto è proprio la ex naufraga : “È successo dietro le quinte” : Non c’è pace per Alessia Marcuzzi. Da quando la sua Isola dei Famosi è stata travolta dal canna-gate, la conduttrice è finita nel mirino e, di settimana in settimana, sta collezionando frecciatine e attacchi pesanti. Vero è che questa edizione è stata ed è molto discussa. Complice anche ‘l’accanimento’ di Striscia la Notizia, non c’è giorno in cui non venga fuori un altarino, un retroscena, uno scoop. Anche e ...

Chelsea - Spunta un altro nome per il dopo Conte : Secondo Le10 Sport l'ex allenatore del PSG Laurent Blanc è seguito con interesse dal Chelsea, che dovrebbe salutare Conte a fine anno. Anche Everton e Lione starebbero monitorando la situazione.

“A mani vuote”. Nozze Harry-Meghan senza regali - ecco perché. A un mese dal matrimonio reale - Spunta un altro particolare dettaglio : “Non regalateci nulla, abbiamo tutto quello che ci serve. Aiutate chi ne ha bisogno davvero”, questo farebbero capire le dichiarazioni del principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle. Insomma, il classico “non fiori ma opere di bene”, come lo chiamiamo noi. I due, colpiti dall’affetto ricevuto dall’annuncio del loro fidanzamento e “desiderosi che più persone possibile possano beneficiare di questa generosità ...

Inter - senza Cancelo Spunta un altro sorprendente scambio con il Valencia Video : In casa #Inter tiene banco il caso Joao #Cancelo. Il giocatore ha conquistato tutti con ottime prestazioni sin dal suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, avvenuto a dicembre. Fino ad allora il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, aveva preferito puntare su Danilo D'Ambrosio come laterale destro, per poi spostarlo a sinistra con l'inserimento del laterale portoghese. A gennaio il giocatore aveva espresso il proprio malumore visto lo ...

Roma - Monchi ammette : 'Talisca è forte'. E Spunta un altro turco : E' un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui.

Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il gossip! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Milan - Raiola parla di Bonaventura con la Juve. E Spunta un altro club : Mino Raiola ha parlato dell'idea Jack Bonaventura con la Juventus. Lo fa sapere Ciro Venerato di Rai Sport , il Milan però non vorrebbe privarsene ma Raiola ha fatto presente che su Bonaventura c'è anche un top club tedesco, riconducibile al Borussia Dortmund .

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa Spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

Luigi Di Maio - Spunta un altro candidato che lo ha preso in giro : 'Condannato per cd pirata masterizzati' : Un'altra tegole sul Movimento 5Stelle. Mentre è ancora fresca la ferita del caso Caiata, indagato per riciclaggio ed escluso ieri dal Movimento, oggi spunta un altro impresentabile tra i candidati M5s.

De Luca jr e gli affari con la camorra : Spunta un altro video : Roma Monnezza e mazzette. C'è un nuovo video che mostra la presunta disponibilità dell'assessore comunale di Salerno, Roberto De Luca, figlio del governatore Pd della Campania, e di alcuni suoi collaboratori, ad intascare tangenti sull'appalto per lo smaltimento dei rifiuti della regione.Si tratta di 13 minuti pubblicati dal quotidiano on line Fanpage.it che hanno convinto la Procura di Napoli ad iscrivere De Luca junior nel ...