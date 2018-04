Spotify cambia | ecco le novità in arrivo dal 24 aprile

Spotify i cambiamenti dell’account free con la nuova applicazione : Questi potrebbero essere i cambiamenti (tutti o in parte) che Spotify apporterà alla propria applicazione mobile per gli Account free, ovvero che non pagano l’abbonamento.Il famoso sito di notizie tecnologie The Verge è riuscita a mettere mano su una versione aggiornata dell’applicazione mobile di Spotify, quella che dovrebbe essere a breve disponibile per gli Account free, ovvero che non vogliono pagare l’abbonamento.Continue ...

Ecco Come Cambia Spotify Gratis Da Aprile 2018! : Come promesso, arrivano tantissime novità per la versione gratuita di Spotify: nuova interfaccia, più funzionalità che prima erano disponibili solo con l’account Premium. Tutte le novità in arrivo su Spotify da Aprile 2018 Spotify Novità Versione Gratuita Da Aprile 2018 Il 24 Aprile Spotify terrà una conferenza durante la quale presenterà tantissime novità sia software che hardware. Mentre […]