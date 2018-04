SPILLO Perché Di Maio cerca la sponda di Trump | May e Macron?

ilsussidiario

: RT @ggbebeggbei: Ma Selvaggia Lucarelli è sempre così pesante? No perché sono solo ad 1ora della prima puntata è già fa' disperare. I comme… - Spillo_parlante : RT @ggbebeggbei: Ma Selvaggia Lucarelli è sempre così pesante? No perché sono solo ad 1ora della prima puntata è già fa' disperare. I comme… - prdskai : stavo ascoltando perfect di ed perché purtroppo la devo imparare per uno spettacolo e niente mi è venuto in mente u… - Spillo_parlante : RT @Cardo_Maximus: L' aberrazione del fascismo è stata sancita in maniera sacrosanta dai nostri Padri Costituenti. Quello che non mi spiego… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il Movimento 5 Stelle era indicato, con la Lega, come forza politica vicina alla Russia, ma Disi è schierato dalla parte degli Usa sul caso siriano.? NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:01:00 GMT)PROGRAMMI M5S CAMBIATI/ Il modello Tsipras è arrivato in Italia, di S. LucianoSCENARI/ M5s-Pd, l'ultimo treno dell'Italia per riformare l'Europa, di A. Ovi