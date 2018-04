Spider-Man PS4 svela nuovi dettagli sul ruolo di Mary Jane

Spider-Man in nuove spettacolari immagini che ci mostrano anche Norman Osborn e Shocker : Nella giornata di ieri vi abbiamo accompagnato alla scoperta del Peter Parker e dello Spider-Man alla base del lavoro di Insomniac Games e dell'attesa esclusiva PS4 in uscita il 7 settembre di quest'anno. Quest'oggi ci concentriamo invece su delle nuove immagini davvero interessanti dato che non solo ci mostrano alcune pose spettacolari dell'Uomo Ragno e delle concept art molto belle da vedere: c'è spazio anche per due nuovi personaggi che i fan ...

Spider-Man : Nuovi dettagli in Anteprima : L’hype per l’uscita di Spider-Man, previsto in esclusiva PS4 il 7 Settembre 2018, cresce sempre più, ed oggi vogliamo alimentarla condividendo con voi alcune nuove informazioni in Anteprima. Spider-Man: Nuove informazioni in Anteprima Di seguito la lista delle nuove informazioni, ma prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Il gioco inizia con uno Peter Parker ...

Insomniac Games : assunto un ex designer di Naughty Dog per lavorare a Spider-Man : In casa Insomniac Games le assunzioni non si sono certo fermate: come riporta VG247 la celebre SH continua ad assumere per assicurarsi la perfetta riuscita del tanto atteso Spider-Man per PlayStation 4.In un Tweet un ex dipendente Naughty Dog ha infatti annunciato di essersi unito a Insomniac in un modo piuttosto simpatico, ovvero mostrando i calzini di Spidey che ha deciso di indossare per il suo primo giorno di lavoro.Lo sviluppatore presso ...

Nuove immagini di Spider-Man PS4 ci mostrano un look inedito per Shocker : Nel corso delle ultime ore, Sony e Insomniac Games hanno rilasciato alcuni nuovi screenshot per Spider-Man PS4, il nuovo videogioco ispirato al celebre supereroe Marvel in uscita a settembre in esclusiva PlayStation 4. Sono quattro le Nuove immagini, che ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato non solo al buon Spidey, ma anche a due nemici, dei quali uno presenta un look decisamente inedito rispetto a quanto mostrato finora tra fumetti e ...

Alla scoperta dello Spider-Man e del Peter Parker di Insomniac Games : Non sono quelli visti recentemente nell'ultimo film standalone o all'interno di Captain America: Civil War, non sono quelli dei vecchi film e non sono quelli dei fumetti. Chi sono il Peter Parker e lo Spider-Man tratteggiati dai ragazzi di Insomniac Games? Game Informer ha discusso di queste due facce della stessa medaglia all'interno di un nuovo articolo che ci permette di scoprire la visione dietro Alla creazione di queste particolari versioni ...

Spider-Man : in arrivo il romanzo prequel e un artbook : Spider-Man per PS4 è sicuramente uno dei giochi più attesi di questo autunno, il titolo di Insomniac è stato protagonista di numerose notizie nei giorni scorsi che ci hanno permesso di scoprire tantissime informazioni su un'altra delle esclusive di maggior peso per la console di Sony.In attesa dell'approdo di Spider-Man su PlayStation 4, arriva un report di Polygon che annuncia due libri di collegamento in concomitanza con l'uscita del nuovo ...

Un esercito al lavoro su ogni costume di Spider-Man - le rivelazioni degli sviluppatori : Avere tra le mani un gioiellino del calibro di Spider-Man non dev'essere per nulla facile per i ragazzi di Insomniac Games. Il team di sviluppo si trova infatti nella posizione di dover prestarsi a esercizi spinti di equilibrismo tra la propria voglia di dare un contributo significativo alla storia videoludica del tessiragnatele più amato del mondo dei fumetti e la necessità di attenersi quanto più possibile alla sua storia ...

Spider-Man : Nuovi dettagli sulla città : Tramite Game Informer siamo venuti a conoscenza di Nuovi e interessanti dettagli per lo Spider-Man di Insomniac Games, e vogliamo condividerli con voi, ricordandovi che il gioco è atteso in esclusiva PS4 per Settembre. Una città viva e dinamica Di seguito vi riportiamo le nuove informazioni diffuse dalla nota redazione statunitense: Le strade della città sono molto affollate, ogni persona è ...

Come funziona il combattimento di Spider-Man? Ce lo spiega Insomniac Games : Spider-Man si propone Come la grande esclusiva PS4 della seconda metà di questo 2018, un progetto che ha il non facile compito di dimostrare Come nel mondo dei videogiochi ci sia spazio per un grandissimo titolo dedicato all'Uomo Ragno. Insomniac Games proverà a fare per Spider-Man ciò che Rocksteady ha fatto per Batman grazie alla serie Arkham.Il gioco sembra in effetti avere dei punti in comune con i titoli dedicati all'Uomo Pipistrello e uno ...

Uno dei bonus pre order di Spider-Man PS4 è a tema Avengers : Infinity War : Spider-Man per PS4 uscirà nel mese di settembre, è stato svelato recentemente dal coverage ufficiale di Game Informer insieme a tanti dettagli su trama e gameplay della nuova esclusiva Sony. In seguito sono state mostrate le edizioni speciali e anche i bonus pre order del gioco in sviluppo presso Insomniac Games, ma in queste ore il publisher ne ha svelato un altro che farà gongolare tutti i fan che attendono Avengers: Infinity War. Uno dei ...

Spider-Man : Iron Spider rivelato come secondo pre-order bonus del gioco : Chi è impaziente di mettere le mani sulla nuova avventura di Spidey in uscita a settembre di qeust'anno per PS4 avrà senz'altro preordinato il gioco.Ebbene, riporta Dualshockers, coloro che preordinano Spider-Man otterranno tra fantastici out-fit in game per il celebre supereroe.Quando il gioco è stato annunciato si conosceva solo uno di questi tre bonus, l'abito Spider-punk. Ora invece, un paio di settimane dopo, come rivelato in un video ...

Alle 21 in diretta con Eurolive : Welcome Back Spyro - Q&A - Spider-Man e non solo : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

