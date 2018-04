Spiagge | Confesercenti Veneto | ok Bolkestein | ad imprenditori servono certezza dei tempi

meteoweb.eu

: Spiagge cardioprotette nel Parco Nazionale CVDA, ascolta l’intervista: E’ stato firmato ieri il protocollo d’intesa… - salernopost : Spiagge cardioprotette nel Parco Nazionale CVDA, ascolta l’intervista: E’ stato firmato ieri il protocollo d’intesa… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – “Finalmente, è dal 2010 che ripetutamente abbiamo fatto presente ai vari governi che si sono succeduti fino ad oggi nel nostro Paese che la Direttivaera ‘interpretabile’, almeno per alcuni servizi come quello delle concessioni balneari, che potevano essere di fatto escluse dalla Direttiva Servizi Europea. Ora sembra che tutte le forze politiche ne abbiano preso atto”. Così all’Adnkronos Lorenzo Vallese, presidente dell’Associazione Chioschi, aderente a, commenta la presa di posizione dell’ex Commissario europeo che ha spiegato come le concessioni balneari non si mettono a gara.“Da tempo spiegavamo ai vari esecutivi che gliper fare impresa hanno bisogno di certezze temporali – sottolinea il rappresentante della– e solo con la ...