Spiagge : Confesercenti Veneto - ok Bolkestein - ad imprenditori servono certezza dei tempi : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – “Finalmente, è dal 2010 che ripetutamente abbiamo fatto presente ai vari governi che si sono succeduti fino ad oggi nel nostro Paese che la Direttiva Bolkestein era ‘interpretabile’, almeno per alcuni servizi come quello delle concessioni balneari, che potevano essere di fatto escluse dalla Direttiva Servizi Europea. Ora sembra che tutte le forze politiche ne abbiano preso atto”. Così ...