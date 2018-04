Spazio | spettrometro italiano per Exomars 2020

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nuovo tassello per la missione europeache nelapproderà su Marte per catturare campioni del pianeta rosso, studiarne i misteri e cercare tracce di vita. Lo strumento di voloMA_MISS, il primo strumento scientifico della missione, è stato infatti ultimato ed è ora pronto per la consegna. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Italiana riferendo i risultati della riunione periodica ‘Science Working Team’, svoltasi appena conclusasi a Mosca, presso la sede della ‘Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences’. Durante i lavori, infatti, è stato tirato un bilancio dei progressi ottenuti sulla preparazione della missione e lo stato di completamento del payload scientifico, composto da 13 strumenti a bordo della Surface Platform, di responsabilità russa (IKI), e 9 strumenti a bordo del Rover. Nel loro ...