Spazio | lanciato il satellite Tess della NASA | è il nuovo “cacciatore di pianeti”

Spazio - lanciatori : nuovo design per il razzo New Glenn di Blue Origin : Cambio di look per New Glenn. L’azienda statunitense Blue Origin ha appena presentato un nuovo design per il suo razzo, che dovrebbe effettuare il suo primo lancio nel 2020. Progettato a partire dal 2012, il vettore doveva inizialmente essere alimentato da sette motori BE-4 a metano e ossigeno liquido, disegnati e costruiti dalla stessa compagnia. Ora invece – spiega Global Science – Blue Origin ha deciso di utilizzare al posto del ...

Spazio : costruito e lanciato il primo propulsore elettrico ad aria per i satelliti : L’Agenzia Spaziale Europea ha costruito e lanciato nello Spazio un propulsore elettrico in grado di utilizzare le molecole di aria presenti nella sommità dell’atmosfera come propellente: il mappatore di gravità GOCE ha volato a circa 250 km di altitudine dalla Terra per più di cinque anni, grazie ad un motore che ha sostituito i 40 km di xeno (carburante) con le molecole di atmosfera. “All’inizio abbiamo testato se il ...

Spazio : lanciato “Goes-17” - i suoi “occhi” proteggono il nostro Pianeta : Il 1° Marzo la NASA ha lanciato con successo il secondo satellite meteorologico di nuova generazione per la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Il satellite, attualmente denominato Goes-S (Gesotationary Operational Environmental Satellite-S), è stato caricato a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance (Ula) partito dal complesso di lancio di Cape Canaveral in Florida. Il Goes-S – spiega Global Science ...

Spazio : l’ESA cerca micro lanciatori - pronte già 5 industrie : I piccoli satelliti normalmente sfruttano le missioni più grandi per il lancio, ma trovare il giusto accoppiamento risulta difficile in quanto la data di lancio e l’orbita sono dettati dal carico utile principale. Un micro lanciatore può portare un piccolo satellite – tipicamente usato per l’osservazione della Terra, le dimostrazioni di tecnologia, la didattica e le telecomunicazioni – in orbita bassa partendo da terra o ...