Spara alla moglie per strada nel monzese | la donna di 35 anni è morta prima di arrivare

Monza : Spara per strada alla moglie e la uccide : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Ha sparato per strada alla moglie e l’ha uccisa. E’ successo intorno alle 13 a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. La donna è stata trasportata in fin di vita, dopo i colpi al torace, al San Gerardo di Monza, ma è deceduta non appena arrivata all’ospedale. Dopo l’omicidio, l’uomo si è costituito dai carabinieri di Seveso. L'articolo Monza: spara per strada alla moglie e la ...

Monza - Spara in strada alla moglie e poi si costituisce ai carabinieri. La donna è in gravissime condizioni : Ha sparato alla moglie e poi si è costituito nella caserma dei carabinieri di Seveso. È successo a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Secondo le prime informazioni, la donna è stata raggiunta dai proiettili del marito mentre stava camminando per strada. Ancora ignote le cause del gesto. La 35enne è stata subito trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, ma le sue condizioni appaiono disperate. L'articolo Monza, spara in strada alla ...

Forlì - morto dopo 5 giorni di agonia il padre che aveva Sparato alla figlia disabile : Forlì, morto dopo 5 giorni di agonia il padre che aveva sparato alla figlia disabile Francesco Giacchini, 73 anni, il 12 aprile a Meldola ha prima ucciso la figlia 44enne Elisa, disabile dalla nascita, con un colpo di pistola alla testa, e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Era ricoverato a Cesena.Continua a leggere […]

Uccide la figlia disabile e si Spara in bocca davanti alla moglie : “Elisa sarebbe rimasta sola” : La disperazione per il futuro della figlia alla base della tragedia familiare che ha sconvolto Meldola, in Emilia-Romagna. Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile e poi ha tentato il suicidio davanti alla moglie, a sua volta malata.Continua a leggere