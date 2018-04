SPAL-Roma | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Il Barcellona si lascia alle SPAL le la Roma : 2-1 al Valencia : Barcellona , SPAGNA, - Vittoria balsamica per il Barca , che si lascia alle sp alle la traumatica eliminazione dalla Champions League per mano della Roma superando il Valencia al Camp Nou. Gara decisa ...

SPALLETTI : "VAR? PRIMA QUALCUNO NON LA VOLEVA" / "L'impresa della Roma non mi stupisce" : SPALLETTI: “Var? PRIMA QUALCUNO che non la voleva. Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”. Le ultime notizie sull'allenatore alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:49:00 GMT)