Space Economy | Brindenstine verso la conferma come prossimo amministratore della NASA

Space Economy : la valutazione SpaceX raggiunge i 24 miliardi di dollari : Nel quadrimestre del 2018, l’imprenditoria spaziale ha fatto affari per circa 1 miliardo di dollari . Tra i protagonisti del settore spaziale privato, spicca in prima linea Space X. La società ha registrato un aumento del 50% dei lanci rispetto allo scorso anno, reso possibile grazie ai molteplici finanziamenti ricevuti. La Federal communication commission statunitense – spiega Global Science – ha approvato lo scorso novembre il lancio ...

Space Economy : ALTEC e DigiSky in partnership per le applicazioni del monitoraggio terrestre : ALTEC S.p.A. (società partecipata da Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale Italiana) e DigiSky Srl hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la commercializzazione a livello internazionale di servizi applicativi derivanti dalla raccolta elaborazione in tempo reale dei dati del monitoraggio del territorio. In base ai termini dell’accordo, ALTEC acquisisce il 25% delle quote di DigiSky, azienda innovativa specializzata nello sviluppo di ...