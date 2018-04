Sotto un cielo di stelle | artificiali

Atlantide - Andrea Purgatori/ Anticipazioni 18 aprile : Emanuela Orlandi - il cielo Sottosopra : Atlantide torna in onda oggi, in prima serata su La7: Andrea Purgatori conduce uno speciale sul caso di Emanuela Orlandi intorno al quale, dopo 35 anni, c'è ancora molto mistero.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:13:00 GMT)

Governo? Non so cosa dobbiamo sperare Sotto il cielo stellato delle praterie padane : Lo scenario post elettorale non è appassionante e il racconto che ci accompagna è ripetitivo: ogni giorno che passa, riviviamo ossessivamente il giorno precedente, come ne "Il giorno della marmotta", il film di Harold Ramis del 1993.Chi ha vinto le elezioni non ha davanti una luna di miele, forse perché nessuno ha vinto abbastanza.La legge elettorale è secondo la vulgata uno degli argomenti più noiosi e meno ...

Pollone : Cristiana Cella presenta "Sotto un cielo di stoffa" : in programma per venerdì 23 marzo, alle 21, alla biblioteca civica di Pollone la presentazione dell'opera letteraria Sotto un cielo di stoffa scritto e presentato alla platea dall'autrice Cristiana ...

Amber Heard e Sean Penn : è nato un nuovo amore Sotto il cielo di Hollywood? : Hollywood mormora: tra Amber Heard e da Sean Penn sarebbe nato l'amore. I due, avvistati a cena a lume di candela in quel di Los Angeles, si starebbero frequentando, almeno stando al Daily Mail che, a sua volta, cita il magazine Page Six.Cinquantasette anni lui e trentuno lei, i due divi sono stati pizzicati al Sunset Tower Bar, uno dei ristoranti più frequentati dalle celebrities, mentre sorseggiavano una bottiglia di vino rosso, ...

L'Abruzzo Sotto il gelo - cielo sereno ma nella notte raggiunti i -29 gradi : L'Aquila - cielo sereno ma gelo ovunque, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, su tutto l'Abruzzo: la temperatura più bassa registrata nella notte è di 29 gradi sotto lo zero a Marsia, località turistica del Comune di Tagliacozzo, e sull'Altopiano delle Cinquemiglia; -27,1 la minima a Campo Felice, mentre all'Aquila sono stati raggiunti i 14,6 gradi sotto lo zero. I dati sono stati rilevati dalle 120 ...