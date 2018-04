Soppressione per cani e gatti in caso di emergenza #Vesuvio | scongiurata l’eutanasia

laragnatelanews

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nel Piano Vesuvio della Regione Campania è prevista ladegli animali ‘da compagnia’ nella “zona rossa”, indi, poiché sarebbe difficile l’evacuazione. Una disposizione che è stata accolta come “illegale” dalle principali associazioni nazionali di protezione animale, come anche è stata cointestata da Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi Movimento Animalista. “Nel ‘Manuale operativo regionale per la gestione delle emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza alimentare’, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 393 in data del 30/12/2016 e pubblicato sul BURC n. 3 del 9 gennaio 2017, al punto 7.6.2 – spiega – si legge che sarà possibile uccidere ie irandagi in zona rossa. Una decisione completamente in contrasto con la Legge nazionale e ...