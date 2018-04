Sony e Microsoft continueranno a sviluppare console aggiornate invece che

eurogamer

(Di giovedì 19 aprile 2018) Tra qualche anno vedremo PlayStation 5, o una Xbox, completamente nuove? Molto probabilmente sì, ma c'è anche chi pensa il contrario e crede che la strategia di, adottata con PS4 Pro e Xbox One X, sarà destinata a ripetersi in futuro: i due colossi potrebbero, dunque, continuare a" senza interruzioni generazionali come accadeva in passato.Questo è quello che pensa Collin Moore di Holospark, studio impegnato in Earthfall, che in un'intervista con Gamingbolt ha dichiarato: "hanno ingrandito la linea con il lancio di PS4 Pro e Xbox One X, potremmo vedere una continua evoluzione di questa linea piuttosto che hardware del tutto nuovi. Potremmo vedere entrambi seguire una formula simile a quella di Apple per i cellulari."Sarebbe in realtà una proposta allettante: i giochi funzionerebbero ora e in futuro, sulle successive...