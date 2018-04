Snooker | Mondiali 2018 | sabato inizia la competizione | il montepremi sfiora i due milioni

oasport

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il Crucible Theatre di Sheffield, in Inghilterra, nelle prossime due settimane sarà il palcoscenico dell’evento dell’anno per quanto riguarda lo: i Campionati del Mondo. La sede è la solita, i protagonisti più attesi, di fatto, anche: gli ingredienti ci sono tutti per vivere un grande spettacolo sportivo. I favoriti Come detto, i nomi che partiranno con i favori del pronostico sono gli stessi degli ultimi anni. A partire dal due volte campione del mondo in carica Mark Selby, che in carriera ha già vinto per tre volte il torneo. Giocatore solido e ordinato, lo scorso anno si è imposto al termine di una splendida finale su John Higgins, che a sua volta è tra i più quotati dopo aver vinto il Mondiale quattro volte in carriera. Tra gli atleti in gara, il più vincente è Ronnie O’Sullivan, che però manca l’appuntamento con la vittoria al Crucible dal 2013. Da ...