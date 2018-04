Siti Inquinati | Bracco pronto a presentare interpellanza in Regione

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 aprile 2018) Pescara - Un'il cui scopo è quello di conoscere le iniziative prese dall'esecutivo regionale tramite l'ente attuatore rappresentato da ARAP riguardo la bonifica dei duedi interesse regionale (SIR) 'Chieti Scalo' e 'Fiume Saline Alento. E' questo il documento politico che il Consigliere di Sinistra Italiana Leandrosi accinge a protocollare per fare chiarezza su due vicende ambientali di estrema delicatezza e complessità. "A seguito dell'approvazione del Masterplan – spiega l'esponente di Liberi e Uguali – è stata sottoscritta una convenzione fra laAbruzzo e l'Azienda regionale per le attività produttive (ARAP) affinché si desse concretezza ai corposi investimenti, pari a dieci milioni di euro, previsti dal Masterplan medesimo per bonificare i due SIR abruzzesi". ...