Siria | tv | accordo governo-Isis per resa campo Yarmuk

Consultazioni – diretta. Gelmini : “Accordo se M5s riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

Lo spettro dei raid in Siria accelera l’accordo Lega-M5S : Già al primo giro di consultazioni della scorsa settimana Sergio Mattarella si era molto soffermato con i partiti sulla collocazione internazionale, sulla politica estera, sulla...

Siria - regime raggiunge accordo con i ribelli per l'evacuazione da Duma : La notizia arriva il giorno dopo un presunto attacco chimico che ha ucciso dozzine di persone a Duma, che la Siria e la Russia, sua alleata, hanno fortemente negato

Siria : accordo per evacuare civili : 16.08 La Russia ha stretto un accordo con i ribelli anti-Assad per evacuare centinaia di civili da Douma, l'ultima roccaforte ribelle nella Ghouta orientale. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani "è stato raggiunto un accordo parziale per l'evacuazione di centinaia di civili che desiderano partire per Idlib", la provincia ancora in mano ai ribelli nella Siria nord-occidentale.

Siria - attivisti : accordo finale per evacuazione ribelli da Ghouta : In Siria è stato raggiunto "un accordo finale", appoggiato dalla Russia, per evacuare i ribelli del gruppo Jaich al-Islam che controllano la città di Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta ...

Siria - attivisti : accordo finale per evacuazione ribelli da Ghouta : In Siria è stato raggiunto "un accordo finale", appoggiato dalla Russia, per evacuare i ribelli del gruppo Jaich al-Islam che controllano la città di Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta orientale. Lo ha annunciato l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Fonti diplomatiche hanno riferito che l'intesa prevede che i ribelli lascino l'artiglieria pesante prima di abbandonare la città.

Siria - attivisti : accordo per evacuare centinaia di civili da Douma : Il regime Siriano ha stretto un accordo con i ribelli per evacuare centinaia di civili da Douma, in quello che era il loro baluardo nella Ghouta. Lo rivela l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. "...

Siria - attivisti : accordo per evacuare centinaia di civili da Douma : Il regime Siriano ha stretto un accordo con i ribelli per evacuare centinaia di civili da Douma, in quello che era il loro baluardo nella Ghouta. Lo rivela l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. "E' stato raggiunto un accordo parziale per l'evacuazione di centinaia di civili che vogliano partire per Idlib", la provincia controllata dai ribelli nella Siria nordoccidentale, ha riferito il capo dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani.

Siria - ONU APPROVA TREGUA UMANITARIA/ Ultime notizie : regime viola l’accordo e bombarda i ribelli a Ghouta : SIRIA, Onu APPROVA TREGUA UMANITARIA: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità. Le Ultime notizie: stop ai bombardamenti per 30 giorni. Continua lo scontro tra Usa e Russia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:55:00 GMT)