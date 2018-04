Simy come Ronaldo | l’esilarante coro dei tifosi del Crotone VIDEO

Video / Crotone-Juventus (1-1) : highlights e gol. Simy come CR7 : rovesciata indigesta ai bianconeri (Serie A) : Video Crotone Juventus (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A che si è conclusa con l'inaspettato pareggio tra i rossoblù e i bianconeri.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Juventus - Simy come Cristiano Ronaldo. Ilaria D'Amico infierisce in diretta - Massimiliano Allegir la prende così : La rovesciata di Simy come quella di Cristiano Ronaldo . La prodezza che ha regalato il pareggio insperato al Crotone contro la Juventus per ora costa molto meno di quella del portoghese che, gol alla ...

Crotone - Simy : “io come Ronaldo? Ci ho provato” : “Un gol in rovesciata come quello di Cristiano Ronaldo? Una rete da attaccante. Io ci ho provato, è andata bene e sono contento perchè questo è un punto importante per il Crotone. La rete la dedico alla squadra e alla mia famiglia”. Così l’attaccante del Crotone Simy, che in acrobazia ha segnato la rete che ha bloccato la Juventus sull’1-1. “La lotta scudetto non ci riguarda – ha aggiunto il nigeriano ai ...