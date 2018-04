umbriadomani

: Simone Pampanelli nuovo segretario provinciale Fiom - UmbriaDomani : Simone Pampanelli nuovo segretario provinciale Fiom - MaurizioFiom : RT @cgilumbria: Simone Pampanelli è il nuovo segretario generale della Fiom Cgil di Perugia. Auguri di buon lavoro compagno!! E un ringrazi… - vanda_scarpelli : RT @cgilumbria: Simone Pampanelli è il nuovo segretario generale della Fiom Cgil di Perugia. Auguri di buon lavoro compagno! E un grande ri… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) ... dal quale ho imparato moltissimo in questi anni, a partire dall'importanza dell'azione unificante della, come collante in un mondo del lavoro sempre più diviso e frammentato. Negli ultimi 8 ...