Sicilia | via libera Commissione Ars a bilancio | ora finanziaria

SOTTOMARINO NUCLEARE USA A NAPOLI : DAL PORTO ALLA SIRIA?/ Il lungo viaggio da Gibilterra alla Sicilia : NAPOLI, SOTTOMARINO NUCLEARE Usa nel PORTO: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Terrorismo - 'viaggi di lusso' di aspiranti jihadisti dalla Tunisia alla Sicilia Video : Recentemente la Guardia di Finanza palermitana e la Compagnia di Marsala hanno smantellato un'organizzazione di stampo criminale [Video] attiva tra la Tunisia e la Sicilia. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web locale Live Sicilia, l'organizzazione criminale organizzava sbarchi di immigrati clandestini ed era coinvolta nel contrabbando di sigarette. I 'viaggi di lusso' organizzati ...

Morbillo - in Italia è record : al via un piano straordinario vaccini in Sicilia : I vaccini rappresentano una scoperta fondamentale nella storia della medicina, in quanto hanno permesso di curare malattie infettive altrimenti destinate a fare il loro corso senza poter essere contrastate efficacemente. Tuttavia in questi ultimi anni, principalmente a causa di informazioni poco corrette circolanti in rete, è diminuito il numero dei genitori che vaccinano i figli contro le malattie infettive. Le conseguenze di una scelta del ...

Terrorismo - 'viaggi di lusso' di aspiranti jihadisti dalla Tunisia alla Sicilia : Recentemente la Guardia di Finanza palermitana e la Compagnia di Marsala hanno smantellato un'organizzazione di stampo criminale attiva tra la Tunisia e la Sicilia. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web locale Live Sicilia, l'organizzazione criminale organizzava sbarchi di immigrati clandestini ed era coinvolta nel contrabbando di sigarette. I 'viaggi di lusso' organizzati dal ...

Il Viaggio di Goethe : Vienna Cammarota alla volta della Sicilia : “Annuncio che ripartirò per il Viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi ...

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Ripartirò per il viaggio di Wolfgang Goethe. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi” : “Annuncio che ripartirò per il viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi ...

Infrastrutture : Sicilia - al via monitoraggio e prevenzione rischio idrogeologico : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – monitoraggio e prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia. E’ quanto annunciato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall’ad di Anas Gianni Vittorio Armani, che oggi si sono riuniti a Palazzo d’Orleans. “Già dal 2015, infatti, sono state avviate svariate iniziative, anche con la collaborazione di Università, Istituti e Agenzie nazionali, quali l’Ispra e ...

Sicilia : via alla sessione di Bilancio - ddl in Aula il 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Via alla sessione di Bilancio che dovrà portare entro il 30 aprile all’approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2018. La conferenza dei capigruppo ha stabilito il calendario dei lavori: mercoledì 11 aprile le commissioni di merito dovrebbero esaminare gli e

Viaggi & Turismo - vacanze di Pasqua : la Sicilia la meta preferita dagli italiani : Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E’ stata l’isola la meta preferita durante le vacanze di Pasqua 2018 (nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 2 Aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai Viaggiatori. E’ quanto ha rilevato il potente motore di ricerca di voli e hotel “Jetcost” che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere ...

Pasqua in Sicilia - viaggiare in pullman è come assaggiare un’anguria : di Giusy Cinquemani Per motivi personali, faccio spesso la spola tra la Campania e la Sicilia. Una volta sbarcata a Catania, arrivare nell’entroterra agrigentino mi costringe a due ore e passa di pullman e la partecipazione al gruppo casuale dei suoi viaggiatori, costituito da emigranti a vario titolo, giovani fuori sede e anziani che vanno a trovare figli e nipoti fuori provincia. Giovani e non comunque tutti spesso caciaroni ...

Sicilia : al via seduta Ars - all’odg Defr e proroga esercizio provvisorio : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – Il governo ci riprova. Dopo il ko di ieri sul Def regionale, rispedito in commissione Bilancio e oggi tornato di nuovo in Aula con alcune modifiche, Sala d’Ercole torna a riunirsi. All’ordine del giorno ci sono sia il documento di programmazione economico e finanziaria che il ddl di proroga dell’esercizio provvisorio. Presente anche il governatore Nello Musumeci. A presiedere i lavori è il ...

Giornate Fai di Primavera - un viaggio tra i gioielli nascosti d’Italia. Dal Trentino alla Sicilia - 11 luoghi da scoprire : Sono più di mille i luoghi che sabato e domenica apriranno le porte ai cittadini per farsi conoscere e per raccontare la loro storia. Anche quest’anno grazie al Fai, Fondo ambiente italiano e ai suoi cinquanta mila volontari, palazzi solitamente inaccessibili, aree archeologiche, colonie marine abbandonate, chiese e monumenti si sveleranno. Ogni regione ha i propri appuntamenti che potete trovare sul sito www.Giornatefai.it ma tra i protagonisti ...