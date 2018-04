Si ribalta con il trattore | agricoltore in ospedale

Alla ribalta la truffa Postepay per conto bloccato : attenti alla comunicazione non ufficiale : Una nuova truffa Postepay è servita: con la presunta scusa di un conto bloccato, una catena di messaggi SMS e WhatsApp fraudolenti stanno colpendo molti italiani in queste ore e naturalmente le Poste Italiane non c'entrano nulla. Si tratta piuttosto di un ennesimo tentativo di phishing che pure abbiamo commentato con voi a fine 2017 e che ora ritorna alla ribalta, più aggressivo che mai. Sfruttando appunto il canale WhatsApp molto utilizzato ...

CALCIO / Faenza calcio ribalta il risultato e porta a casa tre punti vincendo contro Sanpaimola : LA CRONACA Al 2' la prima occasione è per il Sanpa con Colino il cui tiro dalla distanza è deviato da Tassinari. Replica immediata del Faenza con Gardenghi bravo a portar palla e a crossare per ...

Ostia - scontro allo stop : auto si ribalta - in ospedale famiglia con due bambini : Paura a Ostia per un incidente in via delle Quinqueremi. Due auto - una Mercedes Classe A e una Ford Focus - si sono scontrate all'incrocio tra via delle Quinqueremi e via delle Prore. Ad avere la ...

DIRETTA / Olbia Arezzo (risultato finale 2-3) : Cutolo la ribalta - i toscani vincono in 10! : DIRETTA Olbia Arezzo, risultato finale 2-3: incredibile epilogo al Nespoli, dove gli amaranto sotto di due gol e un uomo ribaltano il risultato e vincono il recupero del girone A di Serie C(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Rimborsi regionali - l’appello ribalta la linea dei pm “Consiglieri legittimati a farsi rimborsare i pranzi” : Le spese pazze alla Regione Lombardia? Non erano illegittime. A sostenerlo una sentenza del dicembre scorso - nota -, che ha assolto per prescrizione un consigliere di Forza Italia, Alberto Baroggi Bonetti e nel merito uno del Pd, Angelo Costanzo . Le motivazioni della seconda sezione della Corte d’appello - presidente Laura Cairati, giudice estens...

Si ribalta con il trattore nel Bresciano : muore 83enne : Incidente a Cimbergo, in provincia di Brescia: un 83enne è deceduto schiacciato dal trattore che stava guidando. L’uomo stava trasportando legna con il mezzo nei boschi del paese in Vallecamonica. L'articolo Si ribalta con il trattore nel Bresciano: muore 83enne sembra essere il primo su Meteo Web.

Si ribalta un tir sulla A14 - morto il conducente : sbalzato fuori dal veicolo e investito : Lo schianto mortale poco prima delle 3 del mattino nel territorio di Gabicce Marche. La vittima è un camionista di 59 anni. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.Continua a leggere

Pesaro - con la Piccola ribalta un weekend tutto da ridere : Sarà l'ultimo appuntamento della stagione, ma sono già in programma repliche per due spettacoli proposti con grande successo nel corso della stagione teatrale: " El curtil ", commedia in dialetto ...

Siviglia-Bayern 1-2 - Heynckes ribalta Montella con due deviazioni : SIVIGLIA - Non si può non chiamare in causa l'esperienza e il cinismo per descrivere Siviglia-Bayern. Da una parte una squadra che si affaccia ai quarti della massima competizione europea dopo 60 anni,...

Sbatte contro un'auto in sosta a Selz di Ronchi e si ribalta : Incidente, ieri mattina attorno alle 10, lungo via Fornaci a Selz di Ronchi dei Legionari . A rendersi protagonista dell'accaduto F.P., settantacinquenne locale, che, complice la pioggia, ha urtato un'...

“Tutta una farsa” : Cristina Ich e Luca Favilla - cosa si è scoperto. Ballando con le stelle - lo scoop (enorme) che ribalta tutto. No - il retroscena non piacerà ai fan - ma soprattutto a Milly Carlucci : Appena cominciato, Ballando con le stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in ...

Verona - perde il controllo dell’auto e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Marco Agnello, 19enne originario di Palermo, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. È successo in provincia di Verona, dove risiedeva da anni. Secondo gli inquirenti, che ancora devono ricostruire la dinamica, l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità.Continua a leggere

Fassone : “molto contenti di Gattuso - ha ribaltato situazione non facile” : “Per qualcuno è una sorpresa, per altri un po’ meno. Io ho avuto modo di apprezzarlo in questi mesi, prima con l’ottimo lavoro in Primavera, e poi con la prima squadra. E’ stato capace di ribaltare una situazione che, soprattutto dal punto di vista del morale, non era una situazione ideale. Siamo molto contenti di lui”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone elogia l’allenatore rossonero Rino ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta - ferito un 77enne : Vendita sottocosto della Rocca Pescarola, chiesto il giudizio per due 3 Novate, detenuto manda tre agenti all'ospedale 4 Anche a Piacenza una squadra speciale di carabinieri antiterrorismo L'auto ...