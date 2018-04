Serie B Palermo | lesione di secondo grado per Nestorovski

Video/ Cittadella Palermo (0-0) : highlights della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Cittadella Palermo (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 36^ giornata della Serie B. Pareggio a reti bianche al Tombolato.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Serie B : l'Empoli non si ferma - inseguono Frosinone - Parma e Palermo : Nell’anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, il Parma ha espugnato lo stadio Del Duca di Ascoli, grazie ad un gol del solito Emanuele Calaio. L’Empoli non si ferma e batte per tre a due il Cesena, ottima doppietta per il rientrante Alfredo Donnarumma, il Frosinone espugna per il 2 a 0 il campo dell’Avellino, e ritrova il 2° posto in solitario. Non si fanno male Cittadella e Palermo: il match finisce 0 a 0, il Bari ...

Serie B Empoli più vicino alla A - frenano Frosinone - Palermo e Bari : ROMA - L'Empoli è sempre più vicino alla Serie A. Batte anche , 3-2, la Pro Vercelli e porta a 11 i punti di vantaggio sulla terza. Alle spalle della capolista pareggiano tutti. Palermo e Frosinone ...

Serie B - vince solo l'Empoli : Palermo e Frosinone frenano : ROMA - Pomeriggio incredibile in Serie B: su 9 partite 7 terminano in parità e solo Empoli e Ternana ottengono un successo contro Pro Vercelli e Novara. I toscani allungano in testa alla classifica e ...

Serie B - l'Empoli vince e vola a +11. Frenano Frosinone - Palermo e Bari : La 35ª di Serie B è la giornata dei pareggi , otto su undici, sette su nove oggi, . Ma non per l'Empoli che Torna a correre e comincia a sentire sempre più intenso il profumo di Serie A. I toscani, ...

Serie B Palermo-Cremonese : dirige La Penna. Frosinone-Spezia : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentacinquesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 14 aprile. Due gli anticipi del venerdì: alle 19 si gioca Foggia-Ascoli ,...

Video/ Palermo Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Palermo Pescara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Cronado e Valzania decidono la sfida al Barbera nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Serie B : pareggiano Empoli e Palermo : ANSA, - ROMA, 7 APR - Questi i risultati delle partite della 34/a giornata del campionato di Serie B: Ascoli-Carpi 2-0; Bari-Salernitana 1-1; Cremonese-Foggia 0-4; Palermo-Pescara 1-1; Parma-Frosinone ...

Probabili Formazioni Palermo-Pescara - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Palermo-Pescara, 34^ turno di Serie B, 07-04-2018. Nella 34^ giornata di Serie B, che si disputerà in buona parte sabato 07-04-2018, vedremo affrontarsi Palermo-Pescara. Il Palermo, dopo un breve periodo in cui sembrava essersi ripreso, e aver trovato una buona continuità, ha fatto il passo falso proprio nella scorsa giornata, allo Stadio Ennio Tardini di Parma, contro un avversario comunque da rispettare, che si sta ...

Video/ Parma Palermo (3-2) : highlights e gol della partita (Serie B recupero) : Video Parma Palermo (risultato finale 3-2): higlhights e gol della partita, recupero della Serie b. Mirabile tripletta di Calaio per i padroni di casa al Tardini. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Serie B : Calaiò trascina il Parma - il Palermo va ko : Il bomber stende i rosanero con una tripletta e porta i ducali al quarto posto in classifica. Gli uomini di Tedino si svegliano troppo tardi e falliscono il sorpasso al Frosinone