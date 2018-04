Serie B | inchiesta su scandalo plusvalenze | cosa rischiano i club coinvolti

Blastingnews

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il 'vizietto' dellerealizzate dalle societa' calcistiche VIDEO sulle cessioni dei calciatori, più o meno sconosciuti, è ormai datato nel tempo. Qualche mese fa, nel corso della trasmissione Striscia la Notizia, fu svelato il meccanismo contabile che permetteva aidi gonfiare i propri bilanci. Dopo il servizio di Striscia la Procura apre un'Il servizio di Moreno Morello ha fatto molto scalpore e certamente avra' delle ripercussioni, in quanto l'utilizzo di tale artificio è diventato un vero e proprio punto di riferimento per molti bilanci delle societa' professionistiche. La Procura Federale VIDEO, dopo il servizio di Striscia, ha aperto un'che molto presto potrebbe concludersi almeno per la fase istruttoria. In sintesi, accade che due societa' si accordino sul valore esorbitante di due giovani calciatori, iscritti a valore zero nelle ...