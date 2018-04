Serie A mai così avvincente | scudetto | Europa | salvezza | tutto in bilico

7 frasi (semiSerie) che la Casellati dirà a Di Maio e Salvini : Sono passati trent’anni dall’ultima volta che un presidente della Repubblica ha affidato un mandato esplorativo a una donna: nel 1987 toccò all’allora presidente della Camera Nilde Iotti, deputata del Pci, il cui tentativo si rivelò infruttuoso. Mercoledì mattina Sergio Mattarella ha augurato miglior fortuna alla presidente del Senato Elisabetta Maria Alberti Casellati quando l’ha convocata al Colle per conferirle il ...

Serie A - turno da record allo stadio : mai così tanti spettatori nelle ultime tre stagioni : La Serie A TIM 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze allo stadio. L'articolo Serie A, turno da record allo stadio: mai così tanti spettatori nelle ultime tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - solo 13 gol nella 32giornata : mai così pochi dall'ottobre del 2010 : Tante emozioni, pochi gol. Appena 13, in tutta una trentaduesima giornata di Serie A che ha visto chiudersi ben cinque partite sullo 0-0. Non che in campo le squadre non ci abbiano provato. Marusic ...

Trollhunters - su K2 la Serie di Guillermo del Toro : i troll non sono mai stati così simpatici : Dalla fantasia dell’acclamato regista Guillermo del Toro, fresco dell’Oscar per La forma dell’Acqua, sbarca sulla tv italiana la più importante saga animata dell’anno: trollhunters – I racconti di Arcadia, con un debutto in anteprima assoluta lunedì 9 aprile alle ore 19.55 su K2, per poi partire dal 17 aprile martedì-venerdì alle ore 20:10. Il titolo originale è trollhunters Tales of Arcadia e si tratta di una produzione Dreamworks ...

Serie A Verona - Pecchia : «Le mie dimissioni? Non ci ho mai pensato» : Verona - Il Verona si prepara ad affrontare la delicata sfida interna con il Cagliari . Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla sconfitta di Benevento : " In quella partita non ...

Amazon conquista Il Signore degli Anelli sarà la Serie tv più costosa mai realizzata - TV/Radio - Spettacoli : Se quello che conta è il risultato, Amazon ce l'ha fatta: ha strappato a Netflix e Hbo i diritti per portare Il Signore degli Anelli dal grande schermo alla tv, per trasformare la trasposizione ...

Governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di Serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...

Serie A/ La Juventus non muore mai - Sarri fa harakiri. Lotta retrocessione : il Crotone rischia : Serie A, l'angolino di Mariotti: la Juventus soffre ma vince contro il Milan. Sarri deve cambiare modo di giocare se vuole vincere. E il Crotone prende applausi ma non i punti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:51:00 GMT)

Serie A - Zenga : «Il Crotone non ha mai mollato» : FIRENZE - Niente punti per il Crotone al Franchi. Walter Zenga mastica amaro: "Non siamo partiti bene perchè abbiamo perso tanti palloni in uscita e quindi si è sofferto. Per colpa nostra abbiamo ...

Juve-Milan : mai così importante in Serie A dal 2012 : Juventus e Milan tornano a giocarsi tanto nello scontro diretto: solo nel 2012 si giocavano qualcosa in più

Serie B Frosinone vs Venezia 2-1 - Maiello a Sky : 'Questa vittoria è una liberazione' : Raffaele Maiello, migliore in campo nella vittoria del Frosinone sul Venezia, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista giallazzurro nel post gara: 'L'esultanza è stata una liberazione perché venivamo da un brutto momento, la rete ci ha consentito di sbloccarci e di ottenere ...

'LIVE' Serie B Frosinone vs Venezia - 2°T - 2-1 - Ariaudo aut. 25 - Maiello 53 - Citro 60 - : di Alessandro Andrelli, Al 'Benito Stirpe' si gioca il turno pre-pasquale del campionato di Serie B con la sfida Frosinone-Venezia. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca della gara. SECONDO TEMPO GOOOOOALLLL Frosinone al 53 con Maiello che dalla sinistra lascia partita un destro a giro sul quale non può nulla Vicario. Risultato: Frosinone-Venezia 1-1. I ...

Basket - Serie A : Milano vince perdendo meno... palloni. Mai visto un Gentile così : Quattro vittorie in trasferta nella 23esima giornata del campionato di Serie A: Milano intanto resta, da sola, in testa alla classifica. Reggio Emilia, invece, deve ancora recuperare due gare. Basket, ...

Serie A Bologna - allenamento con il gruppo per De Maio : Bologna - Il Bologna prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, domenica, contro la Lazio . A Casteldebole i rossoblù hanno svolto una Serie di prove tattiche e una ...