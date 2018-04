Serie A | arbitri 34esima giornata

Arbitri Serie A - Juventus-Napoli a Rocchi/ Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:23:00 GMT)

Serie B - gli arbitri della 36esima giornata : Gli arbitri della 36esima giornata di Serie B, in programma domani 17 aprile alle 20.30: Avellino-Frosinone: Sacchi; Bari-Novara: Marini; Carpi-Perugia: Di Martino; Cesena-Empoli: Saia; Cittadella-Palermo: Nasca; Cremonese-Salernitana: Balice; Vercelli-Pescara: Ros; Spezia-Brescia: Baroni; Ternana-Foggia: Illuzzi; Venezia-Entella: Piscopo. (AdnKronos) L'articolo Serie B, gli arbitri della 36esima giornata sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie A - gli arbitri della 33giornata : Fabbri per Crotone-Juventus - Napoli-Udinese a Calvarese : Con lo 0-0 arrivato nel derby di Roma tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi è andata in archivio la 32giornata di Serie A. Vittoria sulla Sampdoria e allungo per la Juventus, che ha ...

Serie B - gli arbitri della 35esima giornata : Gli arbitri della 35esima giornata di Serie B in programma sabato 14 aprile alle ore 15: Brescia-Carpi: Guccini; Empoli-Vercelli: Pillitteri; Entella-Avellino: Abbattista; Foggia-Ascoli (venerdì 13, ore 19): Fourneau; Frosinone-Spezia: Minelli; Novara-Ternana: Rapuano; Palermo-Cremonese: La Penna: Parma-Cittadella (venerdì 13, ore 21): Aureliano; Perugia-Venezia: Martinelli; Pescara-Bari: Pinzani; Salernitana-Cesena: ...

Serie B - gli arbitri della 35esima giornata : Gli arbitri della 35esima giornata di Serie B in programma sabato 14 aprile alle ore 15: Brescia-Carpi: Guccini; Empoli-Vercelli: Pillitteri; Entella-Avellino: Abbattista; Foggia-Ascoli (venerdì 13, ore 19): Fourneau; Frosinone-Spezia: Minelli; Novara-Ternana: Rapuano; Palermo-Cremonese: La Penna: Parma-Cittadella (venerdì 13, ore 21): Aureliano; Perugia-Venezia: Martinelli; Pescara-Bari: Pinzani; Salernitana-Cesena: ...

Serie A - gli arbitri della 31esima giornata : Gli arbitri della 31esima giornata di Serie A in programma domenica 8 aprile alle ore 15: Benevento-Juventus (sabato 7, ore 15): Pasqua; Crotone-Bologna: Calvarese; Verona-Cagliari: Valeri; Milan-Sassuolo (ore 20.45): Pairetto; Napoli-Chievo: Manganiello; Roma-Fiorentina (sabato 7, ore 18): Fabbri; Sampdoria-Genoa (sabato 7, ore 20.45): Massa; Spal-Atalanta (sabato 7, ore 18): Damato; Torino-Inter (ore 12.30): Tagliavento; Udinese-Lazio (ore ...

Serie B - arbitri 34esima giornata : Le designazioni arbitrali per la 34esima giornata del campionato di Serie B in programma sabato 7 aprile alle ore 15: Ascoli-Carpi: Chiffi; Avellino-Perugia (lunedì 09 aprile ore 20.30): Piccinini; Bari-salernitana: Di Martino; Cesena-Entella (domenica 8 aprile ore 17.30): Sacchi; Cremonese-Foggia: Giua; Palermo-Pescara: Piscopo; Parma-Frosinone: Pezzuto; Pro Vercelli-Novara (domenica 8 aprile ore 17.30): Ghersini; Spezia-Empoli: Di Paolo; ...

Serie A - possibile sciopero degli arbitri : salta la giornata? : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche un possibile sciopero che riguarda gli arbitri nel weekend di gare del 14-15 aprile. Questo quanto trapelato dal Corriere dello sport, in attesa della conferenza stampa di Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, fissata per questo pomeriggio. I motivi di questo tumulto arbitrale sono molteplici. Ai consueti guai legati ai rimborsi nelle Serie minori ed alle aggressioni, si ...

Arbitri minacciano sciopero : a rischio l'anticipo del 32° turno di Serie A : ... diretta live e streaming oggi 04 Aprile 2018 Inter, Marcelo Brozovic: da esubero a perno del centrocampo Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Milan, Andrea Conti si ...

Serie A - gli arbitri designati per i recuperi : ROMA - Queste le designazioni arbitrali per i recuperi della 27ma giornata di campionato, in programma martedì 3 e mercoledì 4 aprile: MARTEDI' 3 Atalanta-Sampdoria: Pasqua di Tivoli , Di Iorio-Tolfo, ...

Serie A - arbitri recuperi / Milan Inter a Di Bello : ecco tutte le designazioni : Serie A, arbitri recuperi : Milan Inter sarà diretta da Di Bello di Brindisi, andiamo a vedere tutte le designazioni per le gare non disputate il 4 marzo per la morte di Davide Astori.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Serie B - arbitri recuperi 8a giornata di ritorno : I nomi degli arbitri designati per le partite valide per i recuperi dell’ottava giornata di ritorno della Serie B in programma lunedì 2 aprile e martedì 3. Avellino-Bari (lunedì 2 ore 15): Rapuano; Carpi-Venezia (ore 17.30): Saia; Foggia-Empoli (ore 12.30): Ghersini; Parma-Palermo (ore 20.30): Marinelli. Martedì 3 aprile. Brescia-Entella (ore 18): Marini; Pro Vercelli-Perugia (ore 18): Abbattista. (AdnKronos) L'articolo Serie B, arbitri ...

Serie B - arbitri recuperi 8a giornata di ritorno : I nomi degli arbitri designati per le partite valide per i recuperi dell’ottava giornata di ritorno della Serie B in programma lunedì 2 aprile e martedì 3. Avellino-Bari (lunedì 2 ore 15): Rapuano; Carpi-Venezia (ore 17.30): Saia; Foggia-Empoli (ore 12.30): Ghersini; Parma-Palermo (ore 20.30): Marinelli. Martedì 3 aprile. Brescia-Entella (ore 18): Marini; Pro Vercelli-Perugia (ore 18): Abbattista. (AdnKronos) L'articolo Serie B, arbitri ...

Serie B - gli arbitri dei recuperi : Pro Vercelli-Perugia ad Abbattista : ROMA - Si recuperano lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare dell'ottava giornata di ritorno di Serie B, rinviate per maltempo. Sono ufficiali i nomi degli arbitri designati, a partire dal lunch match di ...