Sentenza Vannini | esplode la rabbia | ' Vergogna lo avete ucciso due volte'

Blastingnews

: Giustizia e verità per Marco Vannini. Tra poco la sentenza di primo grado. (Aggiornamenti @AnnaBoiardi)… - QuartoGrado : Giustizia e verità per Marco Vannini. Tra poco la sentenza di primo grado. (Aggiornamenti @AnnaBoiardi)… - QuartoGrado : Oggi è attesa la sentenza di primo grado per il processo per la morte di Marco Vannini. In diretta attraverso i no… - fanpage : Sentenza #Vannini, la rabbia della mamma di Marco: 'Vergogna, non mi sento più cittadina italiana' -

(Di giovedì 19 aprile 2018), lodue! Assassini Nel giorno tanto atteso dai genitori di #Marcoil 18 maggio del 2015 da un colpo di pistola partito in casa della fidanzata a Ladispoli, alla lettura dellaVIDEO,ladi mamma Marina, papa' Valerio, ma anche di tante altre persone presenti in aula. Il processo di primo grado in Corte d'Assise che ha visto alla sbarra un'intera famiglia, si è chiuso oggi a Roma con la condanna del capofamiglia, #Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Marco, a 14 anni per omicidio volontario, tre anni ai figli Martina e Federico come alla madre Maria Pezzillo per omicidio colposo, e l'assoluzione della fidanzata del figlio Viola Giorgini. Condanne che appiano ai familiari vergognose. Il pm aveva chiesto 21 anni per Ciontoli e 14 per gli altri, mentre per Viola Giorgini l'omissione di soccorso. L'omicidio ...