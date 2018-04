Selvaggia Lucarelli senza filtri | nemici | polemiche e pentimenti

lanostratv

(Di giovedì 19 aprile 2018)racconta la sua vita tra querele ed errori, blogger, scrittrice, opinionista, conduttrice tv e radiofonica e, attualmente, giudice di Ballando con le stelle, è una delle penne più irriverenti d’Italia. Non ha peli sulla lingua e non scende mai a compromessi, come sanno bene le migliaia di followers che la seguono sui social. Si definisce “divisiva” come ha confessato in un’intervista su Sette, il magazine del Corriere della Sera in cui si è raccontata. Pur essendo pagata dalla Rai per Ballando con le stelle, non ha risparmiato critiche alla Tv di Stato per lo stipendio di Fabio Fazio. Ha querelato Alba Parietti ma preferisce non parlarne. E’ stata condannata per diffamazione aggravata (ha pagato una multa) per un tweet su Barbara d’Urso. Mentre tutti difendono Fabrizio Corona,...