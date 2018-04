Seduta all' insegna dell' incertezza per le Borse europee

Wall Street avvia la Seduta in ribasso : Avvio con il segno meno per la Borsa di New York , con il Dow Jones che si attesta a 24.708,94 punti perdendo lo 0,35%. Si muove al ribasso anche l'S&P-500, che perde lo 0,29%, scambiando a 2.700,69 ...

Wall Street avvia la Seduta senza slancio : Avvio a piccoli passi per la Borsa di New York . Gli investitori sembrano ottimisti grazie ai segnali di distensione sul fronte Siria e quelli di disgelo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Continua la ...

Lieve malore alla Camera. E Fico sospende la Seduta : Un breve momento di tensione ha scosso i deputati in Aula per discutere della crisi in Siria. Un Lieve malore ha infatti colto Andrea Giorgis, il deputato del Partito democratico (guarda il video). Il presidente della camera Roberto Fico ha immediatamente sospeso i lavori dell'Aula per alcuni minuti. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave. Tanto che lo stesso deputato democratico ha lasciato da solo l'emiciclo e, subito dopo, si è ...

Domani alle 10 Seduta comune Camere su giudici Consulta e Csm : Roma, 17 apr. , askanews, Domani alle 10 il Parlamento è convocato in seduta comune per l'elezione di due membri del Csm e un giudice della Corte Costituzionale. Lo ha deciso la conferenza dei ...

Wall Street : ieri Seduta in rialzo - Dj +1 - 2% - - oggi i conti delle banche : Alla vigilia della diffusione dei loro bilanci, il settore finanziario ha corso grazie anche a una Federal Reserve intenzionata a proseguire la normalizzazione della sua politica monetaria. A ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari all'ultima Seduta della settimana (13 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana, senza grandi dati macroeconomici in calendario, specie dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 04:08:00 GMT)

Trovata dagli agenti Seduta sul bordo dei binari alla stazione di Fontivegge.Ai poliziotti riferisce di essere disperata per una delusione d'... : UMWEB, Perugia. Si era seduta sul marciapiede del primo binario della stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, con le gambe pericolosamente all'interno del primo binario. È questa la scena apparsa ...

Wall Street : ieri Seduta in rally - Xi allenta le tensioni commerciali con Usa : Durante il Boao Forum, la Davos asiatica, il presidente cinese ieri aveva annunciato piani per aprire ulteriormente l'economia cinese e abbassare tariffe sulle auto e altri prodotti importati in Cina.

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - protezione civile riunita in Seduta permanente : alle 18.30 nuovi aggiornamenti : Per fare un aggiornamento sul monitoraggio e sulle attività in corso per il rientro sulla Terra della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, si terrà, alle ore 18.30, un punto stampa presso la sede del Dipartimento della protezione civile, via Vitorchiano 4. La protezione civile è mobilitata con un tavolo tecnico riunito in seduta permanente da ieri sera. All’incontro saranno presenti il Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo ...

Wall Street : ieri Seduta in calo - Nasdaq - -0 - 85% - appesantito dai tech : Gli investitori hanno ignorato il fatto che negli ultimi tre mesi del 2017 l'economia Usa sia cresciuta del 2,9%, un tasso molto vicino al target del 3% annuo fissato dall'amministrazione Trump. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari all'ultima Seduta prima di Pasqua (29 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima di Pasqua con alcuni dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Sicilia : al via Seduta Ars - all’odg Defr e proroga esercizio provvisorio : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – Il governo ci riprova. Dopo il ko di ieri sul Def regionale, rispedito in commissione Bilancio e oggi tornato di nuovo in Aula con alcune modifiche, Sala d’Ercole torna a riunirsi. All’ordine del giorno ci sono sia il documento di programmazione economico e finanziaria che il ddl di proroga dell’esercizio provvisorio. Presente anche il governatore Nello Musumeci. A presiedere i lavori è il ...

CF in Seduta "extra muros" a San Gallo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sgarbi si è fatto notare già alla prima Seduta della Camera dei Deputati : Vittorio Sgarbi, assessore regionale alla cultura in Sicilia, è riuscito a farsi allontanare già nella prima seduta della Camera dei Deputati. Durante lo scrutinio del primo voto per la elezioni del ...