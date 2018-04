Secondo giro Casellati nel pomeriggio Scontro Di Maio-Salvini su veti

Elisabetta Casellati al Secondo giro di consultazioni : prima il centrodestra unito - poi i 5 stelle : Il secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani riprenderà nel pomeriggio alle 14.30 con la delegazione del centrodestra che si presenterà unita.Alle 17.30 il presidente Maria Elisabetta Casellati ha invece convocato gli esponenti del Movimento 5 stelle. Venerdì mattina la Casellati andrà a riferire al Quirinale sul mandato esplorativo ricevuto per vedere se ci sono possibilità di formare un governo fra ...

Consultazioni della Presidente Casellati<br>Oggi un Secondo giro di incontri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAGiovedì 19 aprile 2018, ore 9:00 - Siamo in attesa di scoprire il calendario degli incontri di oggi a Palazzo Giustiniani tra la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e le forze politiche del MoVimento 5 Stelle e del Centrodestra. Vi terremo aggiornati su questa pagina su tutto quello che succederà in questa seconda giornata di Consultazioni. Gli incontri di mercoledì 18 aprile Ore 20:30 - ...

Luigi Di Maio respinge il pressing di Elisabetta Casellati. Secondo giro di incontri : "Per M5s non cambia nulla" : Quarantacinque lunghissimi minuti. Quasi un'ora di dibattito serratissimo, durante il quale Elisabetta Casellati ha provato in tutti i modi a sgretolare il veto del Movimento 5 stelle sulla compartecipazione al governo con Forza Italia. Minuti estenuanti, durante i quali Luigi Di Maio non ha ceduto di un millimetro. Cinque minuti di briefing con i suoi, poi si materializza nel Salone degli specchi di Palazzo Giustiniani e mostra il muso duro ...

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani Secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

Consultazioni : Secondo giro a vuoto Video : Le schermaglie, i veti incrociati, le rivendicazioni, i tatticismi e le battute continuano a farla da padrone: allo stallo politico non c'è ancora soluzione. E il secondo giro di #Consultazioni al Quirinale è andato a vuoto. Parlando dal palazzo presidenziale, il capo dello Stato Sergio #Mattarella, ha strigliato i partiti chiedendo loro di discutere ancora per qualche giorno per cercare di trovare una soluzione. Se il risultato delle ...

Secondo giro a vuoto Ma la settimana prossima Mattarella darà l'incarico : Si può andare avanti così qualche settimana, ma non in eterno: Def, Ue, Siria, il mondo fuori non aspetta. E al capo dello Stato non resterebbe altro che organizzare un classico dei tempi bui, un ...

Quirinale : il Secondo giro di consultazioni. SEGUI LA DIRETTA : In mattinata da Mattarella il presidente emerito Giorgio Napolitano e i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati -

Consultazioni - si chiude il Secondo giro : oggi incontri con Napolitano - Fico e Casellati. Segui la diretta : Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è arrivato al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, primo dei tre colloqui che concluderanno il secondo ciclo di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Alle 11.15 e alle 12 sono attesi i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine, come già accaduto una settimana fa, Mattarella potrebbe ...

I giornali raccontano il Secondo giro di consultazioni : Silvio Berlusconi con il suo fuoriprogramma mette in crisi il rapporto con Salvini e Meloni, ma il problema per la Lega è un altro, ed è comune a quello del Movimento 5 Stelle: fare il governo insieme, da ieri, è un po’ più difficile, ma non farlo lo è molto di più. Le posizioni non sono cambiate, i nyet incrociati neppure, Mattarella ora si prepara a prendere in mano il boccino. Lo farà a ...

Governo - Secondo giro di consultazioni - Centrodestra a M5s : 'Basta con veti' - La replica : 'Berlusconi si faccia da parte' : "Il tempo si sta esaurendo", la situazione si fa sempre più ingarbugliata e il presidente Mattarella traccia un primo bilancio a caldo di questo secondo giro di consultazioni. Forza Italia: "...