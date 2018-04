Scuola | via libera al contratto | scattano gli aumenti

Scuola - via libera definitivo al nuovo contratto : arrivano gli aumenti fino a 110 euro per i docenti : Firmato il nuovo accordo, dopo la preintesa del 9 febbraio e l'ok del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti. Previsto anche un ridimensionamento del...

Scuola - al via il nuovo contratto : arrivano gli arretrati e gli aumenti di 80 euro : La Corte dei Conti ha sbloccato il contratto per il comparto dell'Istruzione e della ricerca. I sindacati della Scuola sono stati convocati all’Aran per la sottoscrizione definitiva del contratto il 19 aprile.Continua a leggere

Scuola : Utilitalia - al via progetto Youtility per alternanza con lavoro : Aldilà delle notizie di cronaca che talvolta sottolineano i casi di malfunzionamento e di distorsione della legge, l'alternanza Scuola lavoro, afferma Utilitalia, si sta rivelando una buona ...

La crisi della Scuola : via un milione di alunni nei prossimi 10 anni : Se gli studenti non ci sono, non ci sono neanche le classi. E quindi neppure i docenti in cattedra. Un futuro decisamente meno vivace rispetto ad oggi, quello che si prevede per la scuola italiana da...

Forte grandinata a Pavia - evacuata Scuola : ANSA, - Pavia, 12 APR - Cinque centimetri di grandine caduti nel giro di pochi minuti, dopo le 15 di oggi. Pavia oggi pomeriggio si è ritrovata imbiancata come dopo una nevicata invernale e con il ...

Marano - svaligiata un'altra Scuola : portati via computer e tablet : Marano - un'altra scuola di Marano svaligiata dai ladri. I malviventi, dopo il colpo di sette giorni fa alla scuola media di San Rocco, dove furono rubate attrezzature didattiche per un valore di ...

Sondrio - restyling per la Scuola di via Vanoni : Dall'avanzo di amministrazione 2017 arrivano i fondi per ristrutturare la scuola di via Vanoni e avviare subito i lavori sui campi del Tennis club. E per realizzare la nuova area camper ora ci sono ...

Corviale - Catalano (FDI) : slitta apertura Scuola Mazzacurati : “Da alcuni giorni riceviamo messaggi da parte di genitori furibondi che avevano iscritto i propri figli alla prima elementare nella nuova scuola Mazzacurati, a due passi dal consiglio e dagli uffici del Municipio XI“. Così in una nota Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI. “Sembrerebbe che anche quest’anno non ci sarà l’apertura della scuola perché pare che manchino ancora i collaudi definitivi che ...

Terrorismo. Minore pronto ad attaccare la Scuola che frequentava. Istigava a Jihad via telegram : Nello zaino gli investigatori hanno trovato diversi documenti manoscritti in lingua araba e una bandiera dell'Isis realizzata a mano dal ragazzo. Il giovane - da quanto è emerso fino ad ora - amministrava due gruppi chiusi e diversi canali di propaganda a favore dellIsis, istigando altri utenti a commettere "delitti di terrorismo e contro l'umanità"

Scuola media - al via test Invalsi : Al via le prove Invalsi di Terza media , i test scritti per valutare le conoscenze degli studenti in italiano, matematica e inglese per la prima volta 'Computer Based'. Da quest'anno, infatti, i test ...

Scuola : da domani al via prove Invalsi - le prime su pc : Partono da domani le prove Invalsi per gli studenti della terza media, le prime "computer based", ovvero su pc. Complessivamente sono coinvolti 574.600 ragazzi e, dal censimento delle strutture ...

