Scuola Media Tosi ospite al Consiglio regionale della Lombardia

Trieste. Lo sloveno si studierà alla Scuola media : Una vera e propria rivoluzione culturale. Lo sloveno non è più una lingua di minoranza ma comunitaria e pertanto potrà

Spaccio di cocaina accanto alla Scuola Media : due arresti : In manette due marocchini di 33 e 35 anni, segnalato un cliente pistoiese di 36 anni. Il controllo è scattato nelle vicinanze della scuola Lippi di via Corridoni

Scuola Media Trivero sfida le materie 'bestia nera' : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e Scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Scuola media Trivero sfida le ...

Scuola Media - al via test Invalsi : Al via le prove Invalsi di Terza media , i test scritti per valutare le conoscenze degli studenti in italiano, matematica e inglese per la prima volta 'Computer Based'. Da quest'anno, infatti, i test ...

Scuola Media - al via i test Invalsi online : l'incognita sono i computer : Da domani le prime prove degli studenti che a giugno saranno impegnati con gli esami di licenza. Da quest'anno anche il quizzone di inglese, oltre a italiano e...

Festa Mondiale del Teatro. Grande successo per lo spettacolo "Buongiorno Principessa" degli alunni della Scuola Media "Da Vinci-Ungaretti" : L'energia creativa e l'amore dei suoi giovani servitori la sveglieranno o forse no! Sicuramente condivideranno un mondo pieno di colori, sogni, allegria. Il Laboratorio Teatrale è stato condotto come ...

Mancano due bambini per una prima media regolare - il Comune a difesa della Scuola : ... garantito dalla Carta Costituzionale non può ritenersi soddisfatto se non vengono rispettate le reali e concrete esigenze dei protagonisti del mondo della scuola: i giovani, che proprio in quell'...

All'esame di terza media il tema è abolito? No, si chiede ai docenti di fornire nelle tracce strumenti che aiutino nello svolgimento. Ecco dove sta la sfida. ELISABETTA VALCAMONICA

Cuneo - insegnante di Scuola Media accusato di aver fatto sesso con minorenni : indagato : Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di una delle studentesse coinvolte, che ha raccontato di incontri hard con il prof 33enne. Ulteriori analisi hanno portato alla scoperta di messaggi, chat e foto compromettenti che hanno confermato i sospetti. L'uomo è ora indagato dalla Procura di Cuneo.Continua a leggere

Prove Invalsi Scuola Media 2018 : nota Miur con indicazioni e info : Con la nota 2936 del 20 febbraio 2018, il Miur ha fornito indicazioni sulle Prove Invalsi, che dal 2017/18 costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato al termine del primo ciclo. Pur essendo ininfluente ai fini dell’ammissione all’Esame, il risultato conseguito delle Prove Invalsi verrà inserito nel curriculum dello studente. Prove Invalsi computer based (CBT): quando […] L'articolo Prove Invalsi scuola media 2018: nota Miur ...