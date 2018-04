Scuola | firmato contratto nazionale istruzione e ricerca Aumenti in arrivo dopo 9 anni

Ultime contratto Scuola 2018 - aumenti statali : perché lo Snals non ha firmato Video : Arrivano chiarimenti sui motivi per i quali alcuni sindacati si sono rifiutati di firmare il rinnovo dei contratti #statali 2018, in particolare per quanto riguarda il nuovo contratto dei docenti e del personale Ata della #scuola. A dare precisazioni per lo Snals è il segretario provinciale, Roberta Marzano, che definisce il rinnovo del contratto della scuola come offensivo e denigrante per la professionalita' di tutto il comparto della ...