Scuola | arrivano le Voting Machine | ultime notizie 19 aprile

(Di giovedì 19 aprile 2018) Detto fatto. Come preannunciato in occasione del referendum consultivo che si è tenuto in Lombardia lo scorso 22 ottobre, le tanto dibattuteinaugurate per votare non sono andate perse. Verranno infatti utilizzate nelle scuole lombarde, e in questi giorni si sta procedendo alla distribuzione delle stesse in base alle richieste pervenute dai vari istituti … L'articolole19proviene dainforma.