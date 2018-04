Scudetto | Juventus da +9 a +4 in 6' | il Napoli ci crede di nuovo

Juventus-Napoli - quando si gioca e su che canale vederla? L'orario e la data della sfida Scudetto : La sfida scudetto sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play. DIRETTA LIVE scritta su OASport. , foto Gianfranco Carozza,

Juventus-Napoli - quando si gioca e su che canale vederla? L’orario e la data della sfida Scudetto : Domenica 22 aprile si giocherà Juventus-Napoli, big match valido per la 34^ giornata della Serie A. All’Allianz Stadium andrà in scena la super sfida scudetto tra le prime due della classe, separate da appena quattro punti in classifica: lo scontro diretto al vertice vale davvero un pezzo del tricolore. I Campioni d’Italia cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere definitivamente i conti quando mancano quattro ...