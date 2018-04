Scudetto | balzo Napoli e quota tricolore scende a 6 | 00

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) La Juventus stecca contro il Crotone e ilsi porta a meno quattro dai bianconeri a tre giorni dallo scontro diretto contro i bianconeri, in calendario domenica sera all'Allianz Stadium di Torino. La nuova situazione di classifica ha riacceso le speranzedegli azzurri che, dopo i risultati di ieri, hanno riavvicinato la squadra di Allegri, come riporta Agipronews, anche nelle scommesse sulla vincente dello. Sul tabellone 888sport.it lasulè stata subito tagliata, passando da 7,50 a 6,00. Ritoccata verso l'alto, invece, la valutazione sulla Juventus, che è passata da 1,07 a 1,10. Una forbice che, logicamente, si assottiglierebbe in maniera ancora più evidente se domenica sera gli uomini di Sarri conquistassero i tre punti a Torino. (AdnKronos)