Scoperta la rete di Messina Denaro | 21 arresti | in manette anche i cognati

Trapani - Scoperta la rete di Messina Denaro : 21 fermi. In manette due cognati del superlatitante : Fra le trazzere di Castelvetrano e le vigne di Mazara del Vallo sono emerse tracce che portano a passaggi di Denaro, a pizzini, a voci sussurrate. Tracce importanti del superlatitante Matteo Messina ...

Trapani - Scoperta la rete di Messina Denaro : 21 fermi. In manette due cognati del superlatitante : Maxi blitz di Carabinieri, Polizia e Dia. La cosca finanziata con le scommesse on line. Il boss di Marsala: “Si trova nelle zone nostre”

Terrorismo - Scoperta la rete italiana di Amri”Si addestravano a compiere attentati” : Terrorismo, scoperta la rete italiana di Amri”Si addestravano a compiere attentati” Smantellato il gruppo radicalizzato attorno ad Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Milano il 23 dicembre del 2016. In carcere sono finiti quattro connazionali, che abitavano tra Napoli e Caserta, e un palestinese 38enne) Continua […]

Terrorismo - Scoperta la rete italiana di Amri"Si addestravano a compiere attentati" : Smantellato il gruppo radicalizzato attorno ad Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Milano il 23 dicembre del 2016. In carcere sono finiti quattro connazionali, che abitavano tra Napoli e Caserta, e un palestinese 38enne)

