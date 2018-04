Scontro tra auto e carroattrezzi | che poi abbatte un semaforo

Giorgio Manetti vs Gianni Sperti/ Uomini e Donne : duro Scontro tra il cavaliere e l'opinionista : Nuovo scontro tra Gianni Sperti e Giorgio Manetti. Al trono over di Uomini e Donne il cavaliere e l'opinionista saranno protagonisti di un'accesa discussione. Quale sarà il motivo?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:59:00 GMT)

TIM/ Genish a Elliott : Scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del Fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Scontro a Bruxelles tra la Commissione e il Parlamento sulla nomina di Selmayr a segretario dell'esecutivo Ue : È Scontro tra l'EuroParlamento e la Commissione europea sulla promozione di Martin Selmayr a segretario generale dell'esecutivo comunitario. "Un colpo di mano", hanno messo nero su bianco gli eurodeputati, criticando la scelta di Jean-Claude Juncker di promuovere il suo ex braccio destro al gradino più alto della macchina amministrativa. Una scalata tanto fulminea quanto controversa che ha sollevato un vespaio di polemiche ...

CONSULTAZIONI CASELLATI - Scontro DI MAIO-SALVINI/ Lega “governo M5s-Centrodestra - basta veti”. Nodo-Berlusconi : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:22:00 GMT)

Incidenti : Padova - a Saonara Scontro tra auto e bus - un morto : Padova, 18 apr. (AdnKronos) - Alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Villatora in via Vigonovese a Saonara (Pd) per lo scontro frontale tra un’auto e un bus del servizio urbano: deceduto un uomo. La squadra dei pompieri accorsa da Padova, ha non senza difficoltà estratto il conduce

Incidente mortale in tangenziale a Torino - Scontro tra auto e furgone : Incidente mortale oggi in tangenziale a Torino. Lo schianto intorno alle 12 ai confini tra Orbassano e Rivoli, in direzione sud Savona-Piacenza. Nulla da fare per Loris Cozza, 56 anni, residente a Torino, morto per le gravi ferite riportate. ...

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari spoglia Gemma Galgani : Scontro trash dietro le quinte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Assisi - Scontro tra auto : Nadia muore davanti agli occhi del compagno dopo il pellegrinaggio : Nadia Toniolo, originaria di San Biagio di Callalta, è morta domenica scorsa in seguito ad un incidente stradale ad Assisi, dove si trovava per una breve vacanza con il compagno. Morto l'autista della vettura che gli è piombata addosso: "Sembrava un siluro, mi ha portato via la cosa più cara al mondo".Continua a leggere

INCIDENTE STRADALE/ Cosenza - Scontro sul Ponte di Celico : morta donna di 42 anni : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 aprile 2018: scontro tra due autovetture e un camion sul Ponte di Celico, in provincia di Cosenza. Ad avere la peggio una donna di 42 anni, che ha perso la vita.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 08:33:00 GMT)

AXTO - Scontro tra maggioranza e opposizioni sul bando per le iniziative socio culturali nelle periferie : ... il fallimento è duplice: tradisce la piattaforma WeGovNow ma, soprattutto, tradisce un concetto fondamentale di delega politica. Siete stati eletti per scegliere e decidere. E invece non solo avete ...

Verstappen-Ferrari duello infinito : in Cina l'ennesimo Scontro tra Toro e Cavallino : All'Hungaroring le modalità sono le stesse ma stavolta il campione del mondo 2007 cerca l'affondo danneggiando l'alettone . Polemiche e parole grosse, ma i commissari ignorano ancora una volta l'...

Scontro tra ultraleggeri nel sud della Germania : 2 morti : Uno Scontro si è verificato tra due piccoli aerei nei cieli della Germania centrale: almeno 2 persone (probabilmente i piloti) sarebbero morte, secondo quanto reso noto dalla polizia. I velivoli, un aereo sportivo e un ultraleggero, si sono schiantati ieri a soli 600 metri da un aeroporto vicino a Schwaebisch Hall, nel Baden-Württemberg. L'articolo Scontro tra ultraleggeri nel sud della Germania: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Tim-Vivendi - l'ennesimo Scontro tra Italia e Francia "colonialista" : La Cdp scende in campo per bloccare la spregiudicatezza di Vincent Bolloré in quella che è solo l'ultima vicenda che vede contrapposte Parigi e Roma

Germania - Scontro tra due ultraleggeri durante atterraggio : 2 morti : Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr riferisce che non è chiaro se ci siano ...