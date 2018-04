Scommesse ippiche in Italia | prosegue il grande successo

correttainformazione

: Scommesse ippiche a quota fissa: nel primo trimestre la spesa degli italiani è stata di 4,6 mln… - Jammasrl : Scommesse ippiche a quota fissa: nel primo trimestre la spesa degli italiani è stata di 4,6 mln… - AgiproNews : #Scommesseippiche a quota fissa: nei primi tre mesi del 2018 raccolti 29,2 milioni di euro - infobetting : La sezione dedicata agli appassionati di scommesse ippiche Ogni giorno nuove idee sulle corse italiane e internazio… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Secondo i recenti dati rilevati dagli esperti, pare che il settore dellein, almeno in questo primo trimestre del 2018, abbia registrato un risultato come sempre incoraggiante, a conferma che questa tipologia di scommessa è un classico del gioco d’azzardo in, che non conosce dunque alcun tipo di crisi. Corse di cavalli: un settore di traino per il gioco d’azzardo inStando infatti alle statistiche, i giochi a base ippica in questo specifico periodo (in particolare nel primo bimestre dell’anno) hanno registrato una raccolta a quota fissa di 18,3 milioni di euro, tenendo conto di un totale di spesa (ovvero il dato ricavato dalla differenza tra la raccolta e le vincite) di ben 3,06 milioni di euro. Le cifre sembrano dunque positive, anche considerando che, secondo i dati rilevati nell’anno 2017 e basati sul report finale redatto e pubblicato ...