Schermo bianco iPhone | come risolvere

(Di giovedì 19 aprile 2018) Il temutoè un problema molto comune che si può presentare su un dispositivo con sistema operativo iOS a bordo. A causa di questo problema, il nostro amato e costosomostrerà permanentemente un display luminoso di colore. Esso può essere determinato sia da un problema hardware che da un problema software. Tuttavia non tutto è perduto. Esistono delle soluzioni che ci permettono di risvegliare il nostroe utilizzarlo tranquillamenteun tempo. Vediamo quindi quali possono essere le cause che hanno determinato questo problema e quali sono le possibili soluzioni. Indice Possibili cause del problema Riavvio del dispositivo Recovery mode con iTunes Ripristino con modalità DFU Ripristino dei dati con backup Possibili cause del problemaabbiamo detto in precedenza, il problema dellopuò essere determinato sia da un problema software ...