Scherma | Europei Under23 | l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle

Scherma - Europei Under23 : doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre! Trionfo di sciabolatori e spadiste : La quarta giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) porta due medaglie d’oro all’Italia: nella gara a squadre di sciabola maschile e spada femminile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile dove il quartetto azzurro formato da Dario Cavaliere, già oro nell’individuale, Francesco Bonsanto, Leonardo Dreossi e Federico Riccardi si laurea campione ...

Scherma - Europei Under23 : Eloisa Passaro conquista l’argento nella sciabola - Guillaume Bianchi si ferma ai piedi del podio nel fioretto : La terza giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) regala la quinta medaglia all’Italia con l’argento di Eloisa Passaro nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalla sciabola femminile dove Eloisa Passaro è stata protagonista di un grandissimo torneo, dove si è arresa solo in finale alla russa Valeriya Bolshakova, che ha battuto l’azzurra con il ...

Scherma - Campionati Europei Under23 : doppietta azzurra nel fioretto. Oro per Martina Sinigalia e bronzo per Elisabetta Bianchin : Seconda giornata ai Campionati Europei Under23 di Scherma in corso di svolgimento a Yerevan e arrivano altre due medaglie per l’Italia. Dopo l’oro di Dario Cavaliere di ieri, risuona ancora l’inno di Mameli grazie al successo di Lucrezia Sinigalia nella prova di fioretto femminile. Una meravigliosa doppietta azzurra sul podio, perchè Elisabetta Bianchin è di bronzo. Un vero e proprio dominio quella di Sinigalia che ha demolito ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e spadisti e il bronzo dei fiorettisti : Ultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2018 a Sochi. L’Italia vince il medagliere con un bottino di venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi) e le ultime sono arrivate oggi grazie alle prove a squadre di sciabola femminile, spada e fioretto maschile nella categoria Giovani. sciabolatrici d’argento. Il quartetto azzurro formato da Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia si è ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : doppio oro per l’Italia! Davide Di Veroli trionfa nella spada - Martina Favaretto nel fioretto : La settima giornata di gare agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia), regala una straordinaria doppietta d’oro all’Italia. Davide Di Veroli e Martina Favaretto compiono una vera e propria impresa e dopo essersi già imposti tra gli under 17, riescono ora a conquistare il titolo anche nella categoria superiore degli under 20. Andiamo quindi a scoprire il cammino dei due azzurri. Partiamo da Davide Di ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : Federica Isola in trionfo nella spada - Alberto Arpino bronzo nella sciabola : Italia subito a segno anche tra gli Under20 negli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). nella sesta giornata di gare arrivano infatti la medaglia d’oro per Federica Isola nella spada e quella di bronzo di Alberto Arpino nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla spada femminile dove Federica Isola conferma tutto il suo talento e dopo le numerose vittorie in Coppa ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : è sempre grande Italia. Spadisti d’oro e fiorettisti d’argento : Aumenta il bottino di medaglie dell’Italia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella quinta giornata si è chiuso il programma degli Under 17 (categoria Cadetti) e sono arrivati nelle gare a squadre l’oro degli Spadisti e l’argento dei fiorettisti. Il quartetto degli Spadisti, formato da Davide Di Veroli e da Simone Greco, Filippo Armaleo ed Alessandro Gabriolo, si è laureato Campione ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 - due azzurri sul podio nel fioretto : oro per Filippo Macchi e bronzo per Alessio Di Tommaso : Italia ancora sul podio negli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella terza giornata di gare arrivano due medaglie nel fioretto maschile Under 17: l’oro di Filippo Macchi e il bronzo di Alessio Di Tommaso. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dal fioretto, dove Filippo Macchi riesce a laurearsi campione europeo dopo una finale molto combattuta con il danese Jonas ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : tre medaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella spada - Claudia Memoli e Martina Favaretto sul podio nel fioretto : La seconda giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italia nella categoria under 17. Davide Di Veroli conquista l’oro nella spada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada dove Davide Di Veroli si conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito ...