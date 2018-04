giornaletrentino

: Sbalzata dallo scooter di papà, dodicenne incastrata sotto un'auto. L'incidente nel primo pomeriggio a Riva. La rag… - Trentin0 : Sbalzata dallo scooter di papà, dodicenne incastrata sotto un'auto. L'incidente nel primo pomeriggio a Riva. La rag… - LiveSicilia : Incidente stradale per Nathalie Caldonazzo Sbalzata dallo scooter sull'asfalto -

(Di giovedì 19 aprile 2018) RIVA DEL GARDA.di, è rimastatra la ruota e il paraurti di una macchina. E' accaduto a una, attorno alle 13, a Riva del Garda, in via Martini. Per ...