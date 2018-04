Sara Tommasi parla dopo 4 anni Ero bipolare | pensavo di morire

“La mia malattia…”. Sara Tommasi choc. Non ne ha mai parlato e - ora che gli eccessi sono solo un ricordo - si apre. Un altro coraggioso passo verso una vita diversa : «Sto aiutando Sara Tommasi ad avere una nuova immagine. Adesso sta bene, è impegnata nella stesura di un libro che racconta tutta la sua storia. Sta guarendo grazie agli amici, alla vita giusta, quella vera qui, nel cuore dell’Umbria». Così un anno fa aveva parlato l’attrice e scrittrice Deborah Cattoni. Seguiva di persona i progressi di Sara , il suo recupero, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni. Un ritorno alla ...

