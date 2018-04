Sara Tommasi alle Iene | “Ero un morto che camminava Mi sono scoperta bipolare

Le Iene - Sara Tommasi racconta la sua rinascita : «Ero un morto che camminava» : Sara Tommasi, Le Iene “Ero un morto che camminava. Pensavo di non venirne più fuori“. Lo sguardo di nuovo lucido, il viso più disteso: Sara Tommasi è tornata in sé, è uscita dal baratro in cui un disturbo bipolare e delle conoscenze poco fortunate l’avevano trascinata. Dopo anni di silenzio, l’ex showgirl ha raccontato a Le Iene la propria rinascita, avvenuta grazie ad un percorso di cure, nel corso di un’intervista ...

“La mia malattia…”. Sara Tommasi choc. Non ne ha mai parlato e - ora che gli eccessi sono solo un ricordo - si apre. Un altro coraggioso passo verso una vita diversa : «Sto aiutando Sara Tommasi ad avere una nuova immagine. Adesso sta bene, è impegnata nella stesura di un libro che racconta tutta la sua storia. Sta guarendo grazie agli amici, alla vita giusta, quella vera qui, nel cuore dell’Umbria». Così un anno fa aveva parlato l’attrice e scrittrice Deborah Cattoni. Seguiva di persona i progressi di Sara, il suo recupero, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni. Un ritorno alla ...

La rinascita di Sara Tommasi : "Soffro di disturbo bipolare - mi sto curando. L'hard non mi appartiene" (Video) : Viaggio all’inferno e ritorno. Sara Tommasi torna a parlare dopo anni di silenzio e una discesa verso il basso che sembrava non conoscere risalita. La luce in fondo al tunnel sembra invece sempre più luminosa, con la showgirl umbra – da anni lontana dalle scene – che ha avviato un percorso di cure.Affetta da disturbo bipolare, l’ex valletta di Quelli che il calcio e concorrente de L’Isola dei Famosi nell'edizione del 2006, si è raccontata a ...

Nuovo profilo Facebook per Sara Tommasi e Debora Cattoni Video : Sara Tommasi oggi è una ragazza nuova, più matura e consapevole. Ha deciso di rimettersi in gioco puntando sugli aspetti più importanti della vita: i valori, gli affetti e gli amici, quelli veri. Un’amicizia speciale quella con la manager Debora Cattoni, direttrice del magazine online Selfie Made Girl, che dura da moltissimi anni. L’imprenditrice umbra oggi è diventata anche la sua manager e di questo Sara le è eternamente grata. Al suo fianco ...