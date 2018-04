Sanità : online il primo portale dedicato alla fisiatria interventistica (2) : (AdnKronos) – Sul portale www. fisiatria interventistica .it sono elencate tutte le più frequenti malattie muscolo-scheletriche suddivise per distretto (schiena, piede, ginocchio, sp alla , gomito etc.) e i trattamenti più indicati per ognuna. Completa il tutto una sezione ‘News’, con approfondimenti scritti da fisiatri, e quella ‘Cerca medico’ che consentirà agli utenti di trovare il professionista più vicino. ...

Spese sanitarie - il 'conto' lo trovi online : In vista della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata i cittadini hanno la possibilità fino all' 8 marzo 2018 di accedere al sito www.

Simulazione Test Professioni Sanitarie : dove trovare online le prove degli anni precedenti : Il numero chiuso per accedere alle facoltà che hanno come indirizzo le Professioni Sanitarie spaventa spesso molti ragazzi che vorrebbero intraprendere una carriera nel mondo della medicina e della sanità, ma che non sanno come approcciarsi a delle materie in parte o del tutto nuove rispetto alla loro formazione. Per prepararsi al meglio ai Test di ammissione, comunque, un buon metodo è quello di esercitarsi e fare pratica, soprattutto andando a ...