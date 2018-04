San Vito dei Normanni In un incidente morto l’ex sindaco Lorenzo Caiolo

Auto si schianta contro un trattore sulla Brindisi-San Vito : un ferito : SAN Vito DEI NORMANNI - Brutto incidente questa sera sulla ex statale 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni, in prossimità della rotatoria per Serranova e Autigno. Una Ford Fiesta vecchio modello ha ...

Trapani : incidente a San Vito Lo Capo - climber francese ferito durante scalata : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - incidente per un climber francese che questa mattina si stava arrampicando sulla pareti di Macari, a San Vito Lo Capo (Trapani). L'uomo, 52 anni, parigino, è stato colpito da una grossa pietra staccatasi dalla parete. A dare l'allarme al 118, che ha immediatamente alle

San Vito Lo Capo - 2mila firme contro il porto turistico : La sorpresa - brutta, a dire dalla reazione dei cittadini - è arrivata quando un avviso pubblicato sull'albo pretorio del Comune ha reso nota la richiesta, fatta da una società trapanese, di ...

Trapani - sospetti e veleni. Elezioni - tensioni a Paceco e Valderice. San Vito - c'è Peraino : E' Piero Savona a rompere gli indugi e a dire chiaramente come stanno le cose, c'è il grido vers o quella politica, PD compreso, che è rimasta ferma alle vecchie logiche,che non ha saputo affrontare ...

San Vito Lo Capo - in replica il musical "Nel cuore di Verona" : Per la partecipazione agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione

Cinema a San Vito : primavera di eventi : primavera di grandi eventi Cinematografici all' Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento grazie alla Pro Loco sanvitese, reduce del grande successo della manifestazione Voglia di Pasqua 2018. Visto ...

San Vito Jazz chiude con Daniel Melingo : chiude nel segno del tango la 12a edizione di San Vito Jazz, realizzata da amministrazione comunale ed ERT con la direzione artistica di Flavio Massarutto. Venerdì 30 marzo alle 22 sul palco dell'...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone si allinea agli ottavi. Soffrono ma pasSano Venus Williams e Petra Kvitova : Si allinea agli ottavi di finale il tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: nella notte italiana si sono infatti disputati i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti, con una costante caduta di stelle, questa notte non ci sono nomi grossi che salutano il torneo della Florida. L’australiana Ashleigh Barty regola agevolmente in due set la croata Petra Martic, così come fa ...

Garage attrezzato a cucina a San Vito di Ronchi : scatta l'ordinanza : Il caso della villetta di via Marconi a Ronchi dei Legionari , bruciata per un incendio nato da un fornello posizionato nel Garage, adibito a cucina, non è l'unico, in città, dove ripostigli, soffitte ...

San Vito dei Normanni. Giuseppe Petraroli travolto e ucciso sul Gra : E’ morto per mano di un automobilista ubriaco e contromano sul Grande raccordo anulare a Roma. L’automobilista Giuseppe Petraroli, 35 anni

DIRETTA / Cosenza Lecce (risultato finale 0-1) streaming video e tv : Saraniti decide la sfida del San Vito : DIRETTA Cosenza-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:51:00 GMT)

Sicilia - festival degli aquiloni a San Vito Lo Capo : Ricco il programma con spettacoli suggestivi come gli aquiloni pirotecnici che, fluttuando nel cielo notturno, daranno vita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi d'artificio. E ancora, ...

Prima Categoria - Il Savelletri fa suo lo scontro diretto salvezza con il San Vito : In cronaca al 17' arriva la Prima marcatura: lancio di Mancini per Rubino che con un pallonetto realizza insacca. Rispondo i padroni di casa al 35' con un tiro di Quaranta che impegna Pugliese. Il ...

“In diretta su Facebook : schizzi di Sangue ovunque”. Il video dell’orrore. Massacra la moglie davanti al figlio e poi decide di spiegare online l’agghiacciante motivo con tanto di invito choc : “Condividete e fatelo anche voi” (Attenzione - immagini molto forti) : Un orrore senza limiti che neanche si riesce a immaginare. Purtroppo non si tratta di un film ma di una dolorosissima realtà. Un uomo di 41 anni ha ucciso barbaramente, prendendola a coltellate, la moglie per poi far partire una diretta si Facebook in cui spiega i motivi del suo gesto e perché tutte le donne dovrebbero stare attente. Sulle mani e sul viso il sangue della donna che aveva scelto per la vita, uccisa perché si rifiutava di ...