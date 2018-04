San Nilo Grottaferrata basket | C Gold | Tretta | obiettivo play off

romadailynews

(Di giovedì 19 aprile 2018) Roma – Ultime due gare della stagione regolare per la serie Cdel San. La squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa, da neopromossa, ha già conquistato con ampio anticipo la certezza di partecipare aioff. E con la testa è già proiettata agli appuntamenti decisivi di questa stagione. Nell’ultima gara i criptensi hanno battuto Civitavecchia con un bel 62-40 esterno. “Un risultato e una prestazione che ci volevano dopo due partite non molto brillanti – commenta ilclasse 1989 Marco–. Abbiamo fatto un’ottima gara dal punto di vista difensivo. Non è facile tenere a 40 punti una squadra molto strutturata fisicamente come Civitavecchia, tra l’altro sul suo campo”. “Ma siamo stati bravi a costruire un certo gap nel corso del primo tempo. Poi abbiamo gestito il vantaggio, pur non trovando soluzioni ottimali in attacco. ...