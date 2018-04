San Giovanni vince la paura | in marcia nel Bronx contro le stese

API Verona. X "Premio Verona Giovani" 2018 a "Exor International" - San Giovanni Lupatoto - Verona. : La risposta a quest'ultima supposizione: se è vero che la moderna tecnologia, per esempio, compie un lavoro, che, prima, eseguivano dieci persone, è altrettanto vero che l'impiego del digitale, crea, ...

Villa San Giovanni - Giustra : 'grande soddisfazione per il nuovo regolamento che consentirà di divulgare i lavori del civico consesso' : ... allo stesso tempo, garantisse tanto il diritto di cronaca quanto la possibilità di vivere integralmente i lavori dell'assise comunale anche comodamente da casa. Partecipare alla vita amministrativa ...

Fossacesia : l'area monumentale di San Giovanni in Venere si rifà l'abito : Non mi stancherò mai di ripetere che il turismo porta economia e una bellezza come San Giovanni in Venere, valorizzata a dovere, può divenire elemento attrattore a beneficio dell' intero comprensorio.

Serata di sangue a San Giovanni segnalate tre sparatorie : Serata di sangue a San Giovanni a Teduccio. Nella zona attorno al rione Villa si sarebbero svolte addirittura tre sparatorie. Per gli inquirenti ci sarebbe un collegamento con uno dei due feriti di ...

Carabinieri in borghese nei 'chiassini' di San Giovanni : 8 minori segnalati per uso di stupefacenti : I Carabinieri della Stazione di San Giovanni Valdarno, nell'ambito di un servizio organizzato in abiti civili, hanno provveduto a controllare in maniera capillare tutti i cosiddetti "chiassini", i ...

Due reliquie di San Giovanni Paolo nella chiesa di san Castrese a Marano : Da oggi due reliquie di san Giovanni Paolo II saranno custodite nella parrocchia di San Castrese, patrono della città di Marano, e offerte alla venerazione dei fedeli. Si tratta di un'ampolla ...

Modica - vandali al quartiere Sorda e a San Giovanni : Registrati a Modica due episodi di vandalismo, uno al quartiere Sorda e l'altro nella scalinata di San Giovanni a Modica Alta. Indaga Polizia Locale.

Sesto San Giovanni - 52enne trovata morta con un coltello nel petto. Ipotesi suicidio : Il corpo era sul letto, già in stato di decomposizione, e con un coltello da cucina infilato nel petto. Una donna di 52 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Sesto San Giovanni, comune a nord-est di Milano, la mattina di sabato intorno alle ore 10. A dare l’allarme è stato il fratello della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sulla vicenda indaga la polizia. Nell’appartamento non sono stati trovati ...

