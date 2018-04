Samsung e Fiat | Galaxy S9 compreso nel prezzo di una 500

Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una FIAT 500 ad aprile : Galaxy 4U è una nuova iniziativa in virtù della quale chi acquisterà nel corso di aprile uno dei modelli della gamma 500 riceverà in regalo un Samsung Galaxy S9 L'articolo Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una FIAT 500 ad aprile proviene da TuttoAndroid.

Fiat Galaxy4U - Un Samsung S9 in regalo con le nuove 500 : Galaxy4U è una nuova promozione realizzata grazie a una collaborazione tra la Fiat e la Samsung. Tutti i clienti che ad aprile acquisteranno uno dei modelli della famiglia 500 con qualsiasi motorizzazione e allestimento riceveranno in regalo uno smartphone Galaxy S9.Anche in TV. L'offerta è valida solo per gli acquisti effettuati tramite il finanziamento Galaxy4U di FCA Bank al quale sarà possibile aderire anche in occasione del porte aperte in ...